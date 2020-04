Argument prvňáčka ve školce! Blaha se tvrdě vysmál Matovičovi, který se snažil obhájit nákup předražených testů

V pořadu Na tělo musel Matovič mimo jiné vysvětlovat, proč jim tolik kritizované testy na nový typ koronaviru koupil nakonec o euro za kus dráž, než vláda jeho předchůdce Petra Pellegriniho. Podle něj důvod spočívá v tom, že testů koupili méně.

„Hned na úvod nás obšťastnil takovou perlou ohledně předražených testů, co koupil: ‚Zaplatili jsme více, ale ušetřili jsme, protože jsme koupili méně.‘ Bravo, mistře, to už lépe ani nejde,“ poznamenal na Facebooku Blaha. „Takto náš drahocenný Igorek vysvětlil, proč o euro dráž koupil tytéž testy, které chtěl házet před pár dny do Dunaje, protože prý byly předražené a zbytečné. Teď již nejsou předražené, když jsou o euro dražší – neboť jich je méně! Argument prvňáčka ve školce, gratuluji!“ pokračoval poslanec.

„Milion rychlotestů za 9 eur a rovnou do Dunaje,“ prohlásil před měsícem Matovič.

Matovič po nástupu na premiérský úřad kritizoval Petra Pellegriniho za to, že krevní rychlotesty, které jeho vláda zakoupila v Číně, jsou nepotřebné a zbytečné.

Dále Blaha zkritizoval Matoviče za to, že neunese kritiku, na kterou si neustále stěžuje. Neunikly mu ani rozpory ve vládní koalici, a to především mezi OĽaNO a SaS Richarda Sulíka.

„Nezapomněl naložit Sulíkovi – prý je dětinský. A mrzí ho (Jana, pozn. red.) Cigániková, jaká je malicherná. A SaS-ka se od nich vzdaluje. A prostě – v koalici vládne rajská harmonie,“ utahoval si dále Blaha.

„Prý mafián Boris je nejlepší, neboť drží basu, protože tak to musí fungovat v každé dobré mafii. Láska, bože, láska, kde ti lidé berou…“ líčil dále Blaha své dojmy z pořadu na Markíze.

Matovič si skutečně na Markíze postěžoval na vztahy se SaS, vyzdvihl však spolupráci se stranou Sme rodina Borise Kollára.

Kollár je často kritizován za to, že udržoval v minulosti styky s bývalým bossem bratislavského podsvětí Peterem Steinhübelom a dalšími členy podsvětí.

„Zkrátím to – Matovič toleruje korupci, toleruje klientelismus, jde oškubávat lidi a útočí na seniory. Tak jako kdysi Dzurinda a Mikloš. Ale stále si hraje na lidového hrdinu. No, prostě Igorek. Společenské samo o sobě. A ta čistota,“ glosuje dále Blaha.

Matovič o dalším uvolňování

V pořadu na Markíze Matovič dále promluvil o postupném uvolňování opatření proti koronaviru. Druhá vlna rušení restrikcí podle něj nepřijde dříve než za dva týdny, a sice 6. května. K dřívějšímu uvolnění nedojde ani v případě snižováním počtu nakažených.

Druhá fáze uvolňování zahrnuje otevření krátkodobých ubytovacích zařízení, včetně hotelů. Za určitých podmínek by se měly obnovit i bohoslužby a svatby. Ve třetí fázi by se mohly otevřít prodejny a služby s plochou do 1000 metrů čtverečních. Restaurace by mohly mít otevřené terasy. Za určitých podmínek by lidé mohli opět navštěvovat muzea, knihovny, ale i masáže.

Podle posledních údajů na Slovensku v sobotu přibylo šest nakažených a jeden mrtvý. Celkem je infikováno 1379 osob. Koronaviru podlehlo 18 lidí. Během dne se vyléčilo osm osob a počet uzdravených tak stoupl na 394.