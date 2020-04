Matovič vtipkoval o šuplíku Pellegriniho, ale Blaha ho pořádně setřel: Takhle si hraje náš malý Igorko

Slovenský premiér Igor Matovič se pokusil vtipkovat na účet svého předchůdce Petra Pellegriniho. Konkrétně se mu vysmál za zapomenutý obsah v jednom ze šuplíků v jeho bývalé kanceláři. Celou věc ale nenechal bez povšimnutí politik za Směr-SD Ľuboš Blaha, který to Matovičovi pěkně natřel.

Současný předseda vlády Igor Matovič na svém účtu na Facebooku sdílel příspěvek, v němž komentuje zapomenutý obsah jednoho šuplíku, který dříve patřil Pellegrinimu.

„Mám v kanceláři pár skříněk a ty mají pár zásuvek… Nuže, a teď jsem otevřel jednu dosud neotevřenou v „ložnici“. ...a tady si pan bývalý premiér něco zapomněl. ...něco napsané rusky, něco o dětech, nějaký gelík v lahvičce, nějaké káblíky... Takže, až ho někde potkáte, tak ho pošlete pro jeho „instrumenty“,“ napsal Matovič ve svém příspěvku s tím, že se trochu obává otevřít další šuplíky.

Na slova Matoviče okamžitě reagovali lidé. Ty bylo možno pomyslně rozdělit na příznivce Matoviče a příznivce Pellegriniho. Někteří novému premiérovi vzkazovali, že by měl už konečně vyhledat odbornou psychiatrickou pomoc. Jiní mu doporučovali, aby si fotil své věci v šuplíku a další hlásali, že jde zřejmě o nějaký „odkaz“ bývalého premiéra.

Blaha: Takhle si hraje náš malý Igorko

Kromě uživatelů na celou věc reagoval také slovenský poslanec Ľuboš Blaha, a to ve svém vlastním příspěvku. V něm se pokusil podívat na věc z druhé strany a zveřejnil, jak by dle něj mohl vypadat obsah šuplíku současného předsedy vlády.

„Matovič dnes uveřejnil fotku šuplíku z úřadu vládu – s věcmi, které údajně patří jeho předchůdci Petru Pellegrinimu. A k tomu pubertální poznámky. Takhle se hraje náš malý Igorko. Takhle on bojuje s koronakrizí,“ napsal v úvodu Blaha.

Dále pak poukazoval na to, že on sám zdědil poslaneckou kancelář po Matovičovi a vtipkoval o tom, co našel po něm v šuplících.

„Jak si půjčíš, tak se ti vrátí. Pamatujete, jak jsem psal, že jsem poslaneckou kancelář zdědil po poslanci Igorovi Matovičovi? Tak jsem se tu lépe porozhlédl a hele, co jsem našel v jeho šuplíku :-D,“ uvedl a popřál všem lidem veselý den.

K příspěvku pak připojil trefnou fotografii, v němž šuplík obsahuje následující: knihu Mein Kampf od Adolfa Hitlera, stříkačky na Poliačika, svíčka, ať se můžu přiživovat na smrti; účet v bance Pavlínka, Fabia pro maminku, Lexaurin koňská dávka a kapesníky na naříkání. Vedle něj pak stojí šanon s nápisem „Účetnictví (daňové podvody)“.

Blahova reakce na post Matoviče mnohé pobavila. Někteří však oba dotyčné upozorňovali na to, že by jako politici měli vládnout, nikoli se bavit na úrovni desetiletých dětí.