„Kdyby tohle řekl kdokoli z vás, už vás stíhají.“ Blaha poukázal na výrok ministryně kultury o Romech

Milanová v příspěvku s názvem „Je romský problém naše vina?“ napsala, že „příčina, kterou je třeba řešit, se nachází uvnitř romských hlav“.

Text pokračuje popisem života „nepřizpůsobivých Romů“: „Když ráno zjistí, že nemá co jíst, jednoduše se sebere a jde si jídlo pořídit. A je mu jedno, jak to udělá. Když potřebuje světlo a právě ho nemá, nic mu nebrání zajistit si ho od souseda. Když má chuť na ženu, dokáže skočit i na sestru, jen aby uspokojil svou potřebu. Co na tom, že porušuje zákony?“

Koncem minulého týdne na článek na svém profilu na Facebooku upozornil Tomáš Taraba, poslanec strany ĽSNS Mariana Kotleby. Některé expresivní pasáže se následně začaly šířit.

Ľuboš Blaha ve svém příspěvku citoval slova Milanové s tím, že na ně nenásledovala žádná reakce ze strany úřadů. Připomněl také, jak byl předseda Směru-SD Robert Fico obviněn prokurátorem Tomášem Honzem z rasismu za to, že pronesl, že část Romů zneužívá sociální systém.

„Milanová je přesvědčena, že Romové jsou nepřizpůsobivé, zlodějské svině a hovada, které dokáží skočit i na sestru, jen aby uspokojili sexuální potřebu. Tohle napíše ministryně kultury a Honz nic. Ticho. Šoupe nohama. A kde je Čaputová? Naše sluníčko nejjasnější? A kde je Kiskova sluníčkářská parta? A kde je rozběsněná kavárna?“ ptá se Blaha.

„Mě by strašně zajímalo, jestli by Honz zůstal stejně potichu, kdyby kdokoliv z nás teď napsal, že má Milanová pravdu. Víte, co by udělali? Nás by obžalovali a Milanovou by nechali tak,“ uvedl a dodal: „Pokud sloužíte jim, tak si můžete psát, co chcete – kopejte si do Romů, co vám hrdlo ráčí.“

Dále poslanec popsal, jak podle něj vypadá liberální spravedlnost.

Následně Blaha sdělil čtenářům, že sám před pár dny musel jít vysvětlovat na policii svůj výrok z TA3, že Romové mají zjevně větší schopnost reprodukce.

„Čili jsem potvrdil všeobecně známý fakt, na který se mě přímo ptal i moderátor. A šup – hned na policii! Podle někoho nemůžete říci, že Romové mají vyšší reprodukci, protože to je prý hanobení rasy. A tak jsem to musel jít vysvětlovat vyšetřovatelce. Bravo!“ reaguje.

„To co je za dvojí metr? Milan nemůže, Milanová může? Pro Matovičovu ministryni žádná prokuratura, žádná policie, žádný Honz? A to proč?“ ptá se poslanec za Směr-SD.

Připomněl i výroky premiéra a předsedy hnutí OĽaNO Igora Matoviče, který Romy kdysi označil za „zbojníky a příživníky, kterým dáváme koláče bez práce už dvacet let“. Všiml si také toho, že Milanová se už za svá slova omluvila, a to stačilo. Milanu Mazurekovi, který byl odsouzen k pokutě 10 tisíc eur (tím ztratil i poslanecký mandát za stranu ĽSNS) za protiromská vyjádření v rozhlasovém vysílání, se to ale nepovedlo.

Blaha se domnívá, že pokud po tomto Milanová neodstoupí z ministerského postu, tak „už tu nikdo z vlády nikdy nemůže nikomu vyčítat jakýkoliv protiromský postoj - protože na to, co pustila ven Milanová, se fakt nechytají ani Kotlebovci.“ Jinak to jsou „obyčejné politické monsterprocesy proti nepohodlným politikům“.

Omluva ministryně kultury

Ministryně kultury Natália Milanová (OĽaNO) se dne 26. dubna omluvila za svůj příspěvek o Romech z roku 2011: „Expresivní slovník bych dnes už nepoužila. Pokud se někoho nechtěně dotkl, tak se mu i po letech omlouvám.“

Ministryně Milanová vysvětlila, že blog v roce 2011 napsala po konzultaci s panem Semanem, romským učitelem, který jí představil teorii „splašených koní v hlavách nepřizpůsobivých Romů z osad“.

„Kdokoliv se po devíti letech podívá na vlastní texty, určitě by napsal některé věci jinak,“ říká ministryně kultury. „Stojím si za tím, že za problém s nepřizpůsobivými Romy v osadách jsme zodpovědní my všichni, protože jsme se jím roky nezabývali, přičemž za jeho oběti považuji zejména děti v těchto osadách.“