Danko ztratí hodnost kapitána. Naď ruší mimořádná povýšení politiků

Kromě Danka, který byl povýšen do hodnosti kapitána, byl povýšen i bývalý ministr spravedlnosti Tomáš Borec, a to do hodnosti plukovníka. Podle nynějšího ministra Nadě jde však o urážku vojáků, kteří na získání hodnosti kapitána musí sloužit i dvacet let.

Kromě toho informoval o přijetí úpravy zákona, kterou se zruší institut mimořádného povyšování vojáků v záloze. „Bývalý ministr Martin Glváč v únoru 2016 rozdal členům vlády Roberta Fica rozkazy na povyšení do hodnosti plukovníka,“ řekl Naď.

Dodal, že jediný, kdo si dal hodnost zapsat na příslušném okresním úřadu, byl právě bývalý ministr Borec. Naď dále vysvětluje, že v září roku 2016 po výměně vlády povýšil tehdejší ministr Gajdoš Andreje Danka do hodnosti kapitána. „Pán Danko si hodnost kapitána nezasloužil. Ani pán Borec si hodnost plukovníka nezasloužil,“ řekl.

Jiná alternativa

„Ve smyslu relevantního zápisu je odborníkem na zabezpečení proviantního materiálu ve funkci skladník-údržbář. Věřte mi, že provianťáka bychom uměli využít,“ uvedl.

Naď konstatoval, že ke svému kroku měl i jistou alternativu. Vysvětlil, že v rámci aktuální situace mohl do mimořádné služby povolat právě Danka.

Na toto rozhodnutí zareagoval i samotný Andrej Danko na sociální síti. „Z hodnosti kapitán v záloze pro mě jako předsedu SNS nevyplývaly žádné výhody. Respektuji rozhodnutí pana ministra Nadě, jak jsem respektoval rozhodnutí pana ministra Gajdoše. Základní vojenskou službu jsem si odsloužil ve smyslu branného zákona v roce 1998,“ napsal bývalý předseda Národní rady SR.

Naď se vyjádřil také k nákupům. Informoval, že ministerstvo obrany navrhne vládě, aby došlo ke zrušení nákupu armádních vozidel 4x4. Uvedl, že pokud by se ukázala v budoucnu potřeba těchto vozidel, učiní tak skrz řádné, otevřené a veřejné obstarávání.

Kromě toho nebude pokračovat v projektu na nákup bojových obrněných vozidel 8x8. Co se týče radarů, resort chce projekt učinit transparentnější a upravit jej. Uvedl, že transparentnost je stejně důležitá jako systémovost.

Priority nového ministra

Před jistou dobou Naď oznámil, že hodlá nastavit nová pravidla pro modernizaci slovenské armády. Podle něj změnám podlehnou projekty, které za netransparentní uznal Úřad pro veřejné zakázky. Podotkl, že za jednu z nejdůležitějších priorit považuje výměnu radarů.

Po nástupu do své funkce ministr také avizoval přehodnocení splátek za americké stíhačky F-16, a to kvůli vyčlenění financí na boj se šířením covidu-19. Za potřebnou také označoval modernizaci vojenského letiště Sliač, předchozí vládu však kritizoval za to, že schválila 55 milionů eur na projekt, který podle něj ještě není zpracován.