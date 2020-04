Tomáš ohodnotil atmosféru ve Směru-SD: Myslím si, že toto strana potřebuje

Připomeňme, že sám Pellegrini nevyloučil možnou kandidaturu na post předsedy Směru. Pellegrini má totiž poněkud vyšší legitimitu vést stranu Směr-SD než její současný předseda Robert Fico. Vychází to zejména z výsledků únorových voleb do Národní rady Slovenské republiky, kde již bývalý premiér Peter Pellegrini získal kolem 413 tisíc preferenčních hlasů voličů, čímž přibližně o 170 tisíc hlasů předstihl Roberta Fica.

Nutná obnova

Podle Pellegriniho potřebuje uskupení Směru-SD podstatnou obnovu, aby neztratilo na významu. Dodal přitom, že i kdyby k diskuzi o možné výměně předsedy nedošlo, bude v každém případě s dalšími straníky zvažovat jiný způsob, jakým by šlo zajistit občanům novou a modernější sociální politiku.

Při vysvětlování své vize budoucnosti strany Pellegrini uvedl, že v rámci svého sociálně-demokratického zaměření by se strana měla více zabývat problémy slabých, nemocných a sociálně odkázaných. Kromě toho by měla být prioritou podle něj ochrana zájmů a práv zaměstnanců.

Pracovní atmosféra

V rozhovoru pro televizi Pravda ohodnotil atmosféru ve straně Směru i její člen a poslanec Erik Tomáš. On sám atmosféru hodnotí jako pracovní. „My jako opoziční politici, když vidíme, co dělá současná vláda, máme stále dost práce, takže pracujeme,“ uvedl.

Odpovídal také na otázku ohledně „mladší generace ve Směru“. Podle slov poslance má strana mnoho mladých a šikovných lidí, kteří jsou ochotní pracovat a „pobít se za hodnoty sociální demokracie“. Dodal, že ačkoliv by si on sám tyto osoby uměl vybrat, nechce však nikoho upřednostňovat ani preferovat. Tudíž je nebude uvádět.

S tím, že jsou ve straně dvě křídla, tedy mladší a starší, však úplně nesouhlasí. „Takhle bych to necharakterizoval. Myslím si, že je přirozené v každé straně, že po těch možná trochu služebně starších nastupují mladší. Tak by to mohlo být i ve straně Směr-SD, aby zavanul nový vítr, přišla nová energie. Myslím si, že to strana Směr-SD potřebuje. Ale jakým způsobem by se ty změny měly stát, by se mělo dohodnout předsednictvo,“ uvedl a vyjádřil naději, že taková komunikace proběhne.

Na otázku, zda bude podporovat Petera Pellegriniho, řekl, že vždy bude podporovat jednotný Směr.