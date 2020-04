Chmelár reaguje na to, že byl Danko zbaven hodnosti kapitána. Poukázal také na chybu v samotném rozkazu ministra

Připomeňme, že Andrej Danko tak ztratí hodnost kapitána a například bývalý ministr spravedlnosti Tomáš Borec pak hodnost plukovníka. Naď se nechal slyšet, že si ani jeden z nich hodnosti nezaslouží.

Na toto rozhodnutí zareagoval i samotný Andrej Danko na sociální síti. „Z hodnosti kapitán v záloze pro mě jako předsedu SNS nevyplývaly žádné výhody. Respektuji rozhodnutí pana ministra Nadě, jak jsem respektoval rozhodnutí pana ministra Gajdoše. Základní vojenskou službu jsem si odsloužil ve smyslu branného zákona v roce 1998,“ napsal bývalý předseda Národní rady SR.

Chmelár poukazuje na chybu

Eduard Chmelár také neváhal a na svém profilu na Facebooku se podělil o svůj názor. „Ministr obrany Naď degradoval kapitána Danka. Nevím, zda by po tomto bezprecedentním ohrožení obranyschopnosti SR neměla být svolaná bezpečnostní rada státu. Je však nutné pozorně sledovat, aby to jeho šéf Igor Matovič nedotáhl při současném tempu budování kultu osobnosti až na polního maršála. Maršála pole řepkového, samozřejmě. Jinak musím vážněji dodat, že odebírání hodností politiků považuji za stejně dětinský projev lidské nízkosti jako jejich přidělování, ale celkem to odpovídá mentálnímu nastavení současného ministerstva obrany. Věřím, že se na tom museli neskutečně bavit,“ píše Chmelár.

Lídr Socialistů.sk ke svému příspěvku doplnil také přímo celé znění onoho rozkazu. Přitom poukázal na chybu, která se v něm objevila.

„A když už si resort dává na takových věcech záležet, mohl by mít aspoň standardní hlavičku. Potom by ji nemusela paní sekretářka naklepat i s chybou v názvu státu. Ledaže by byl Jaroslav Naď ministrem obrany nějaké fiktivní Slovernské republiky. To by mě upokojilo,“ uvádí Chmelár.

V záhlaví názvu ministerstva je totiž místo „Ministerstvo obrany Slovenské republiky“ chybně napsáno „Ministerstvo obrany Slovernské republiky“.

Nutno podotknout, že i v komentářích s Chmelárem mnozí souhlasili. „Před pár minutami jsem to slyšela poprvé v rádiu. První, co mi proběhlo hlavou… jako malé děti… už si s tebou nehrajeme,“ napsala jedna z uživatelek.

„Tak určitě v momentální situaci to je největší problém Slovenska, stupidní a přízemní ze strany ministra,“ stojí v dalším komentáři.