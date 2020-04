„Zjevné neopodstatněné důvody.“ Ústavní soud Slovenska odmítl stížnosti ohledně výsledků parlamentních voleb

Po volbách do Národní rady SR na konci února získala koalice PS/Spolu 6,96 % hlasů, chybělo jí 926 hlasů, a proto se do parlamentu nedostala. Zástupci koalice žádali o přepočítání, podle nich například nebyly započteny stovky preferenčních hlasů pro kandidáty koalice, mohlo dojít k dost rozsáhlému a nezákonnému vyhodnocení hlasovacích lístků jako neplatných. Zároveň uváděli podezření, že se neumožnilo poštovní hlasování ze zahraničí.

Podle koalice by volby měly být uznané za neplatné či by se měla PS/Spolu dostat do Národní rady s 13 mandáty. Ústavní soud však tuto argumentaci odmítl a žádosti nevyhověl.

„Ústavní soud návrh navrhovatelky, koalice politických stran PS a Spolu, na zahájení řízení o protiústavnosti a protiprávnosti voleb do Národní rady SR odmítl jako zjevně neopodstatněné. Tvrzení žalobkyně o protiústavnosti a protiprávnosti nemají oporu ani v použité argumentaci, ani v návrzích na dokazování,“ uvedl ve středu předseda soudu Ivan Fiačan.

Za neopodstatněnou označil Ústavní soud stížnost strany Vlasť Štefana Harabina (získala 2,93 % hlasů). Její představitelé také argumentovali možnou manipulací s hlasovacími lístky. Podle Fiačana důkazy strany nebyly hodnověrné.

Soudci rovněž rozhodli ve věci podání strany KDH. Ta se však vztahovala k tomu, aby došlo k uznání loňské volby do Evropského parlamentu za nezákonnou. Tento návrh Ústavní soud zamítl z důvodu opožděného podání.

„Nosným důvodem takového rozhodnutí je skutečnost, že podle názoru většiny pléna Ústavního soudu byl návrh podán opožděně,“ sdělil Fiačan.

Reakce Michala Trubana

V reakci na rozhodnutí Ústavního soudu lídr kandidátky PS/Spolu Michal Truban uvedl, že rozhodnutí respektuje.

„Věřím, že vláda všechny shromážděné podněty při přípravě dalších voleb prostuduje a také na jejich základě opraví všechny díry ve volebním procesu, především při hlasování ze zahraničí a sčítání preferenčních hlasů, “ uvedl na Facebooku.

Parlamentní volby na Slovensku

Volby do Národní rady Slovenska proběhly 29. února. Vyhrálo je s více než 25 % hnutí OĽaNO Igora Matoviče. Strana Směr-SD skončila na druhém místě s výsledkem 18 %. Do parlamentu se dále dostaly hnutí Jsme rodina (8,24 %), pravicově radikální ĽSNS Mariána Kotleby (7,97 %), SaS (6,21 %) a Za lidi (5,76 %). SNS získala ve únorových parlamentních volbách 3,16 % platných hlasů.

Zmiňme také to, že poprvé od roku 1989 nemá ve slovenské sněmovně zastoupení početná maďarská menšina, a to strana Most-Híd.