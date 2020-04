Chmelár zkritizoval ministra obrany a okomentoval nabídku z USA: Je to špinavý úplatek

Svůj příspěvek doplnil nadpisem, který říká, aby se investovalo do zdravotnictví, nikoliv do zbrojení. „A zatímco se národ baví na degradování kapitána Danka na vojáka v záloze, podařilo se odvést pozornost veřejnosti od mnohem závažnější informace,“ začíná svůj příspěvek Chmelár.

Ten v příspěvku zmiňuje i bývalého předsedu Národní rady SR Andreje Danka. Připomeňme, že Naď včera na tiskové konferenci oznámil , že podepsal rozkazy, na základě kterých dojde ke zrušení mimořádných povýšení politiků. Hodnost kapitána tak ztratil Danko a hodnost plukovníka Tomáš Borkovec, bývalý ministr spravedlnosti.

Chmelár v příspěvku pokračuje s tím, že ministr Naď potvrdil, že zvažuje nabídku od Spojených států ve výši 50 milionů dolarů na „spolufinancování modernizace armády“. Podle slov Chmelára také nepřímo obvinil bývalé vedení resortu z toho, že tuto nabídku, která „nepřišla včera“, nevyužilo.

„Faktem totiž je, že Kongres USA schválil poskytnutí 50 milionů dolarů pro Slovensko začátkem října 2018. Naď už tehdy jako analytik Američany financovaného think-tanku zpíval ódy na tento grant, jak je pro nás výhodný a jedinečný. Už tehdy přiznal, že tato nabídka souvisí s vojenskými plány USA a naším umístěním na východní hranici NATO,“ píše Chmelár.

Nejde o dar

Podle něj však ministr zamlčel velmi důležitou skutečnost. „Toto není žádný dar. Je to špinavý úplatek. Poskytnutí takových peněz je politicky motivované a jeho podmínkou je, že budeme kupovat zbraně z USA,“ vysvětluje.

Chmelár vyjádřil rovněž jisté nepochopení nad vládními „šílenými zbrojařskými představami“. Analytik dále napsal, že již několikrát upozornil na to, že Jaroslav Naď není „bojovník za transparentnější hospodaření v resortu“. Označil jej za zbrojařského lobistu.

Analytik ve svém postu zmiňuje i nejstarší mírovou organizaci na světě, nositele Nobelovy ceny za mír International Peace Bureau. Zmiňuje, že právě tato organizace spustila petici, ve které žádá světové lídry, aby „dramaticky snížili vojenské výdaje“ ve prospěch zdravotnické starostlivosti, sociálních služeb a environmentálních potřeb.

Co je nejdůležitější

Co však považuje Chmelár za nejdůležitější, je to, aby se zastavily plány ministra obrany Jaroslava Nadě. Připomíná situaci, která nastala před dvěma lety. Tehdy podle jeho slov Američané nabídli Slovensku finanční „dar“ na opravu letišť, přičemž podmínky této smlouvy byly pro nezávislost SR „sebevražedné“. Jednalo se o vybudování muničních skladů americké armády se stálou posádkou pod jurisdikcí USA. A podle Chmelára lhal Naď o výhodnosti této nabídky tehdy i nyní.

„Je to jen trojský kůň, který se společně s Ivanem Korčokem pokusí prosadit to, v čem Miroslav Lajčák selhal. Pro ty, kteří nosí v srdcích vizi Slovenska jako mírového státu, je to největší bezpečnostní hrozba. Všichni ti, kteří jste volili OĽaNO v upřímné víře, že Slovensko očistí od mafie a udělá tu pořádek, máte teď jedinečnou příležitost oslovit svého idola, premiéra Matoviče, aby tyto zbrojařské plány v době pandemie zastavil a aby se připojil k volání mírumilovné světové veřejnosti po odzbrojení,“ uvedl závěrem svého příspěvku.