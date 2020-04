„Vražda novináře zní světem víc než vražda papeže.“ Kočner vyjádřil lítost nad smrtí Kuciaka a Kušnírové

Předsedkyně senátu Ružena Sabová četla úryvky, které pojednávaly o několika kauzách. Jednalo se o Donovaly, Technopol Servis, televizní směnky a další.

Právě tyto články jsou součástí důkazů a také dokazují motiv Mariána Kočnera objednat si vraždu Kuciaka. Kromě toho doplňují motiv Kočnerova jednání i výpovědi Kuciakových kolegů z webu Aktuality.sk.

Připomeňme, že právě oni v lednu vypovídali shodně, že Kočner měl Kuciaka ohrožovat. Kuciak rovněž zapříčinil i opětovné trestní stíhání Kočnera, když upozornil na chyby během vyšetřování kauzy podvodů s DPH v lyžařském středisku Donovaly.

Na dnešním soudu vyjádřil Kočner lítost nad tím, co se stalo novináři i jeho snoubence.

„Nikdy nikdo nemůže uvěřit tomu, že bych já tyto dva mladé lidi nechal odpravit ze světa jen proto, že Ján Kuciak o mně psal a psal věci, které bych na svém portálu vyvrátil,“ řekl Kočner.

Kromě toho se Kočner dotazoval, co by jeho smrtí získal. Podle jeho slov je dalších sto lidí, kteří ho zastoupí. „Vražda novináře zní světem víc než vražda papeže. Jen úplný idiot by nemohl předpokládat, co se z něčeho takového stane,“ uvedl. Rovněž se vyjádřil i ke smrti Martiny Kušnírové, snoubenky Jána Kuciaka.

„A proč i jeho snoubenka, prosím vás? Z jakého důvodu? Tomuto snad nikdo neuvěří. Co jeho snoubenka měla s jeho psaním?“ dotazoval se.

Kočner si stěžoval, že strana poškozených má dopředu informace o dokazování, které on nemá. Z toho důvodu před pokračováním v dotazování sdělila předsedkyně senátu, že ve čtvrtek se nebude číst komunikace přes aplikaci Threema.

Vražda novináře Jána Kuciaka

Novinář zpravodajského portálu Aktuality.sk Ján Kuciak byl zastřelen spolu se svou partnerkou Martinou Kušnírovou v únoru 2018 v domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy.

Kuciak se věnoval vyšetřování daňových podvodů podnikatelů s napojením na slovenské politiky. Mezi nimi byl i Marián Kočner. Právě ten podle obžaloby stál za objednávkou jeho vraždy.

Vražda vyvolala masové protesty veřejnosti a politickou krizi s vládou premiéra Roberta Fica na jedné straně a prezidentem Andrejem Kiskou a opozičními stranami na straně druhé. Krize vyvrcholila 15. března odchodem předsedy vlády.

Z vraždy novináře a jeho snoubenky jsou obžalovaní Tomáš Szabó, neprávoplatně odsouzený Miroslav Marček, Alena Zsuzsová a Marián Kočner, který si měl podle obžaloby objednat vraždu Kuciaka jako pomstu za jeho články o něm.