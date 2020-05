Čaputová se raduje ze vstupu do EU. „Byla to největší chyba v dějinách SR,“ zaznělo. Připomněli i ruskou pomoc Itálii

Prezidentka SR Zuzana Čaputová na svém Facebooku připomněla, že před 16 lety její země po referendu vstoupila do Evropské unie. Zdůraznila, že bylo to správné rozhodnutí občanů.

„Věřím, že se s nástupem nové vlády na Slovensku obnoví i konsensus na našem zahraničně politickém směřování, který se v uplynulých letech ohrozil. Nikdy předtím totiž nebylo tak evidentní, jak moc se evropské politiky přímo týkají nás všech,“ napsala hlava sousedního státu ve svém příspěvku.

Dodala, že evropská pomoc je v době krize nenahraditelná a každý členský stát bude muset projevit dostatek dobré vůle projít jejími důsledky společně.

„Tak, jak to má být u dobrých partnerů a spojenců,“ zdůraznila Čaputová.

Komentáře, které se objevily pod jejím příspěvkem, nebyly ale vesměs podporující.

„Největší omyl v historii Slovenska... Byrokratická euromašinérie, bez kontroly a přehledu. Fiktivními valuta, která je příliš silná a zbytečná pro postkomunistické země! O jakých úspěších je tu řeč? Jedině, co EU umožnilo, je to, že pečovatelky chodí utírat zadky rakouským seniorům, a dělníci pracují za minimální mzdy v západní Evropě a v Česku. To Česko, na které každý druhý Slovák nadává...“ napsal Vavro Ivan.

„EU, to bylo to nejhorší rozhodnutí, které jsme udělali,“ vyslovil stejný názor Mireček Kožuch.

„Prezidentko, ta státní karanténa resp. vězení, seskupení lidí ve společných prostorách, vyčerpaných a unavených po těžké dřině a ještě, aby si i platili za to, co nechtějí, určitě není ani v této mimořádné situaci řešením v souladu s demokratickými principy EU a ani vyjádřením úcty k občanovi. A bohužel, děje se to pouze na Slovensku,“ uvedla Eva Drabantová.

„Krásné na tom je, že Itálii muselo pomáhat Rusko!“ neskrývá svou ironii Peter Brazdovic.

„Většina lidí ten vstup i litovala,“ okomentovala Dona Künzner.

„Paní prezidentko, ctím vás a velmi uznávám a respektuji, ale nesouhlasím, EU je naší českou i vaší slovenskou zkázou. Bohužel je to čím dál tím víc vidět a cítit,“ napsala Jitka Chudlařská.