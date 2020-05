„Hanba, bratři Češi, že jste to dopustili!“ Hrnko popsal masakr vlasovců na Slovensku a vyslovil protest Řeporyjím

„Protestuji proti oslavě vlasovců v Praze – Řeporyje, kde jim tamní radnice odhalila pamětní desku! Myslím si, že množství hrobů nevinných lidí, rozesetých i po Slovensku, nemůže být zapomenuto jen tím, že na konci války se nějaké části těchto ‚vojáků‘ zapletly mezi Pražany,“ uvedl na začátku svého příspěvku politik.

Připomněl, že jen pár dní předtím, než vlasovci dorazili do Prahy, postříleli na vesnici Semeteš mezi Bytčou a Turzovkou 21 chlapců a mužů od 16 do 61 let a celou ves na popel vypálili.

„Takoví hrdinové si nezaslouží pochvalu ani tehdy, když se pár hodin před totální porážkou nacistického Německa ‚probudili‘,“ zdůraznil Hrnko.

Dále se detailněji věnuje patřičným událostem válečné doby.

„20. dubna 1945 byl pátek, pracovní den. A přece byl jiný. Většina mužů se chystala ráno vyjít orat. Najednou včasným ránem otřásl zvuk výbuchu. Vesnicí v té době procházela z Pováží směrem na Turzovku skupina přibližně deseti vlasovců,“ stojí v příspěvku.

Dodal, že jejich přední řady narazily na minu a dva z vlasovců byli zabiti. Když se vlasovci vzpamatovali, zdolal je vztek.

„Vběhli do chalup, vydrancovali je a nakonec zapálili. Před hlavněmi pušek odváděli z domů muže i mladé chlapce. Ženám a dětem, které vyhnali z jejich příbytků, puškami bránili, aby ženy hasily hořící chalupy. Jednoho z chalupy, který se zdráhal jít s nimi, zastřelili ve dveřích vlastního domu. (J. Gumančíka),“ popisuje slovenský politik, který je povoláním historik.

Dále autor uvedl, že „mstitelé“ vedli chlapce a chlapy po cestě do Turzovky, kde mělo úřad gestapo. Ze vzpomínek pozůstalých vyplývá, že je předvedou na gestapo a budou vyslýchat. Lidé věřili, že se vše vysvětlí. V tom smyslu při odchodu utěšovali i své rodiny.

„Nedaleko za vsí potkali vracející se spojku, která případ ohlásila v Turzovce. Nesla zprávu, aby je do Turzovky nevedli, protože front je nedaleko. I tak jsou to prý určitě všichni partyzáni, ať je postřílejí. Nad 21 nevinnými muži a chlapci byl vyřčen ortel. Poprava bez soudu proběhla okamžitě,“ praví se v příspěvku.

Vlasovští „tyrani“ rozestavili nešťastníky přímo na místě, kde zastavili. Když z ústí kulometu vyšlehl smrtící plamen, všichni padli k zemi. Aby se vrahové ujistili, že jejich oběti jsou skutečně mrtvé, dobili je střelami z pistole do hlavy. Jeden ale zůstal naživu.

Jedná se o Štefana Cipára, jehož svědectví o masakru na Semeteši se stalo základem pro pozdější historické zdokumentování této události.

„Tito lidé si opravdu nezaslouží, aby si je někdo připomínal pamětními deskami. Kde je napsáno, že jen těsně před tím, než zahynuli v Praze, nevraždili při Turzovce? Hanba, bratři Češi, že jste to dopustili!“ uzavřel svůj komentář Hrnko.