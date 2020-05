Hodnotový souboj ve Směru-SD nabírá na obrátkách: Pellegrini vzkazuje soupeřům přes média

Od té doby, co místopředseda Směru-SD a slovenský expremiér Peter Pellegrini oznámil, že hodlá kandidovat na post předsedy své opoziční strany, si novináři začali všímat, že uvnitř sociálnědemokratického uskupení sílí konkurenční napětí. Tentokrát dal podle nich Pellegrini patřičně najevo, že kromě Fica má problém i s poslancem Ľubošem Blahou.

Prohlášení Pellegriniho, že se chce stát novým předsedou strany Směru-SD, je podle poznámky konzervativního deníku Hlavné správy nepřímým vzkazem nynějšímu předsedovi strany Robertovi Ficovi. Ten se však ze své předsednické židle nehodlá stáhnout.

„Ze Směru se chystám i nadále budovat výraznou, razantní a opoziční stranu. Velmi jasně říkám, že budu odmítat jakékoliv projevy sluníčkářství v této straně,“ prohlásil Robert Fico na tiskové konferenci.

Pellegrini má však poněkud odlišnou představu o politické budoucnosti strany Směr-SD. Její silně levicovou orientovanost by podle něj měli vystřídat umírněnější postoje, aby strana nabyla koaličního potenciálu. Z důvodu ideologické neslučitelnosti tak začíná být patrné i opoziční naladění Pellegriniho vůči jinému silně levicovému členovi strany, a sice Ľubošovi Blahovi.

Zatímco poslanecký klub strany Směr-SD vedený Robertem Ficem i přes opakované odmítnutí koaličních poslanců navrhuje do čela lidskoprávního výboru právě Ľuboše Blahu, Pellegrini namísto Blahy rád doporučuje jiného kandidáta. Vyplývá to zejména ze stručné a jednoznačné odpovědi Pellegriniho, kdy na otázku moderátora relace Na Tělo na TV Markíza, zda by měl poslanecký klub Směru navrhnout na post lidskoprávního výboru jiného kandidáta, odpověděl ano.

Ostatně, expremiér má s Blahou ideologické konflikty již delší dobu, což je přirozené z toho hlediska, že Ľuboš Blaha prosazuje v rámci Směru-SD nejradikálnější levicové názory, zatímco Pellegrini je přesně na opačné straně a hájí více pravicové a liberální postoje. Má totiž blízko k nové vládě Igora Matoviče, a to i ve věci zahraniční politiky. Pellegrini tak podporuje jednoznačnou prozápadní a euroatlantickou orientaci Slovenska. Blaha se však více přiklání ke spolupráci s východními zeměmi, jako jsou Rusko a Čína.

Jak se uvádí v článku slovenského portálu Hlavné správy, ve Směru-SD se tedy schyluje k velkému hodnotovému souboji, v němž na jedné straně stojí údajné sluníčkářské křídlo v čele s Petrem Pellegrinim reprezentujícím názorový proud, jenž je do jisté míry slučitelný s tím vládním, a na straně druhé sílí opoziční levicově-konzervativní křídlo v čele s Robertem Ficem.

Nová vláda SR

Připomeňme, že v únoru proběhly na Slovensku parlamentní volby. Ty vyhrálo s více než 25 % hnutí OĽaNO Igora Matoviče. Strana Směr-SD skončila na druhém místě s výsledkem 18 %. Do parlamentu se dále dostaly hnutí Jsme rodina (8,24 %), pravicově radikální ĽSNS Mariána Kotleby (7,97 %), SaS (6,21 %) a Za lidi (5,76 %). SNS získala 3,16 % platných hlasů.

Z výsledku voleb do Národní rady SR pak vyplynulo, že již bývalý premiér Peter Pellegrini získal kolem 413 tisíc preferenčních hlasů voličů, čímž přibližně o 170 tisíc hlasů předstihl Roberta Fica. V důsledku toho se pak zrodil nejen samotný předpoklad o tom, že má Pellegrini větší nárok vést stranu Směr-SD než její současný předseda Robert Fico, ale vznikla i celková odhodlanost expremiéra se o předsednický post ucházet.