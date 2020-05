Slovenští politici se vyjádřili k výročí ukončení války. Přišli i s varováním

Peter Pellegrini a Juraj Blanár (Směr)

Místopředseda Národní rady Peter Pellegrini věří, že během oslav zazní odkaz, že Slováci nezapomínají na osvoboditele ani na civilní oběti. Tento odkaz by měl podle něj zůstat čerstvý i pro mladou generaci.

„Abychom jim velmi jasně, otevřeně říkali, co jsou to myšlenky nacismu, fašismu. Jak je nebezpečné, pokud se nám pomaličku do politiky dostávají lidé, kteří dokonce takový režim chválí, velebí nebo zpochybňují zvěrstva, které tento režim napáchal,“ konstatoval expremiér.

Jeho kolega a šéf zahraničního výboru Juraj Blanár (Směr) zdůraznil, že válka je největším zlem lidstva, způsobuje utrpení, bolest a ztrátu životů. Poděkování podle něj patří těm, kteří přispěli k osvobození.

Poznamenal, že pro Slovensko byla v tomto boji rozhodující Rudá armáda a 1. československý armádní sbor.

Druhou světovou válku politik považuje za zkoušku pro Slováky, kteří se nevzdali a přes Slovenské národní povstání vyslali jasný odkaz proti fašismu.

„Je naší povinností tento odkaz chránit,“ zdůraznil.

Juraj Šeliga a Tomáš Valášek (Za lidi)

„Je naší povinností uchovávat si v živé paměti hrdinství našich předků, kteří padli ve druhé světové válce,“ poznamenal Šeliga.

Porážka fašismu je podle něj jedním ze základních kamenů, na kterých Slováci budují moderní a demokratickou zemi.

Dodal, že zlepšit se má výuka historie na školách, protože 2. světové válce se věnuje málo pozornosti.

Šéf evropského parlamentního výboru Tomáš Valášek uvedl, že mír není jen absencí války, a přestože země mají mezi sebou rozdíly, je třeba překonávat trpělivě s pochopením a respektem.

Je lehké se onálepkovat, urážet a nenávidět. Ale to je cesta do pekla, jak jsme se poučili před 75 lety,“ poznamenal Valášek.

Peter Pčolinský (Sme rodina)

Předseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský zdůraznil, že se nesmí zapomenout na miliony mrtvých, který má fašismus na svědomí. Poukázal na potřebu informovat o tom zejména mladší generace i vzhledem k jejich politické preferenci.

„Mám pocit, že mladí lidé nevědí, co to fašismus byl, co způsobil, co znamenal a zejména jaký byl proces jeho vzniku,“ podotkl.

Anna Zemanová (SaS)

„Důležitost je o to naléhavější právě dnes, kdy se nám tu plíživě vkrádají stejné myšlenky a ideologie, která má za následek miliony obětí,“ uvedla předsedkyně poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

Pro zachování demokracie a ochranu svobody jednotlivce je třeba postavit se ideologii fašismu a nebát se ji pojmenovat. Podotkla, že proto SaS odmítá jakoukoliv legitimizaci a spolupráci s extremistickými stranami, konkrétně i s ĽSNS.

Michal Šipoš (OĽaNO)

Šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš připomněl, že ideologie fašismu se rodila postupně, začala nenávistí a vedla k svévolnému posílání lidí do koncentračních táborů. Jejich příběhy je podle něj třeba připomínat zejména mladým generacím.

„Pokud někdo popírá holokaust, mluví o parazitech nebo že někoho platí Židé, je třeba si uvědomit, že toto je jen začátek. Kam to může zajít, to je už na nás,“ poznamenal.

Deklaroval, že OĽaNO odmítá extremismus a ačkoli respektuje rozhodnutí voličů ĽSNS, odmítá s nimi spolupracovat.