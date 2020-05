„Ti ale fašismus neporazili.“ Harabin k svátku 8. května nic nenapsal. Udělal to o den později a vysvětlil proč

I když je všeobecně známo, že Akt bezpodmínečné kapitulace nacistického Německa byl podepsán 8. května před půlnoci v Berlíně a v Moskvě v tento okamžik kvůli časovému posunu bylo už 9. května, Harabin dává svůj uhel pohledu na otázku datu oslav ukončení války.

„Zcela záměrně jsem včera nereagoval na 8. květen. Tím pravým datem vítězství nad fašismem totiž není 8., ale 9. květen,“ píše na úvod politik.

Zdůvodňuje to tím, že 8. květen prosazovali a prosazují anglosasové, ale ti fašismus neporazili.

„Fašismus porazili Slované v čele s Rudou armádou, v níž torzo tvořili ruští vojáci. Ať se to někomu líbí nebo ne, osvobodila nás sovětská Rudá armáda, to jsou naši osvoboditelé. Bez nich by fašismus nikdy nebyl poražen,“ poznamenal Harabin.

Dodal, že Rusko, jako nástupnický stát Sovětského svazu, slaví vítězství dnes, 9. května.

„A před rokem 1989 jsme ho i na Slovensku oslavovali v tento den.

Zde je třeba říci, že naši úctu si zaslouží všichni, kteří položili svůj život, abychom my mohli žít. Děkuji každému, kdo bojoval proti zvěrstvům fašistické ideologie,“ uvedl.

Zdůraznil, že se nesmí dopustit, aby se hrůzy války opakovaly.

„Musíme spojovat síly a zachovat mír. A to se nám podaří pouze tehdy, pokud naše historická paměť zůstane nepokřivená. Proto nesmíme dovolit, aby přepisovači dějin měli prostor svévolně měnit historicky nezpochybnitelné fakta a výsledky druhé světové války,“ vyslovil svůj názor Harabin.

Na jeho komentář reagují sledující.

„Dějiny se postupně začínají přepisovat. Markantně se snižuje zásluha Rudé armády a tomu úměrně se připisuje význam angloamerických vojsk v 2. svět. válce. V Čechách to došlo až tak daleko, že byla odstraněna socha generála Koněva a byla instalována pamětní tabule fašistickým vlasovcům... V pobaltských zemích, v Polsku a na Ukrajině tento řízený proces přepisování dějin začal už dříve. Když si podíváme na propagandistické články v SME, Deníku N, Aktualitách, „mainstreamový“ tomu úměrný slovník našich zaprodaných ústavních činitelů, tak tento proces řízeně začal i u nás, a proto je nesmírně důležité vyvracet tuto manipulaci dějin a připomínat význam hrdinské Rudé armády, která zničila 80 % hitlerovské armády Werhmachtu. Bez jejich obětí bychom tu dnes nebyli. Věčná sláva a čest jejich památce. Hanba a hluboké opovržení všem přisluhovačům přepisování dějin,“ napsal Michal Molnár.

„Na Slovensku jsou názvy ulic 9. května,“ připomněla Eva Kúchová v souvislosti s tématem, týkajícím se datu oslav ukončení války.

„Ať píše, hlásí kdo co chce, dějiny nijak neoklame. 9. květen vždy zůstane v srdcích lidí!“ uvedl Pavel Janák.