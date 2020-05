Nejvyšší úředníci podepsali slovenské prohlášení o zahraničním směřování

Vedoucí představitelé státu se v prohlášeních přihlásili k pokračujícímu směřování Slovenska a plnění závazků vyplývajících z členství v Severoatlantické alianci (NATO).

„Jsem rád, že se to stalo v den, kdy slavíme mír a jednotu. Dali jsme jasně najevo, že nám záleží na jednotné zahraniční politice, jednotné evropské politice a jednotné bezpečnostní politice," uvedla po podpisu prohlášení Zuzana Čaputová.

Podle premiéra Matoviče už nebudou vedoucí úředníci mít různé postoje. Připomněl také referendum o vstupu do EU.

„Dobrovolně jsme se rozhodli, že budeme součástí evropského projektu," zdůraznil premiér a dodal, že právo EU zaručuje mír v Evropě již více než 75 let.

„Diplomacie je o symbolech, které vysíláme, takové se nám vrátí. V minulosti o Slovensku říkali, že jsme malí. Když budeme tak hovořit, vrátí se k nám," řekl předseda Parlamentu Kollár a zdůraznil, že Slovensko by si mělo vzít příklad od zemí, které jsou malé, jako je Lucembursko, Dánsko nebo Finsko, ale jejich hlas můžeme slyšet v EU.

© Foto : Ministry of Defence of the Russian Federation Jak Slováci chápou Vítězství? Padla silná slova se zavázali, že Slovensko by mělo do roku 2024 přispět dvěma procenty svého hrubého domácího produktu (HDP) do NATO, nebo vytvořit a schválit nové strategické dokumenty, jako je bezpečnostní a obranná strategie SR. Slovensko je má od roku 2005 neaktualizované protože součást předchozí vládní koalice, slovenská národní strana (SNS) bránila pohledu, v němž je Rusko zmíněno jako bezpečnostní hrozba. V dokumentu se uvádí, že budou bojovat proti dezinformacím nebo podporovat rozpočet EU, který bude postaven na zelené rekonstrukci a transformaci hospodářství. EU je v textu prohlášení zmíněna více než jednou.

V dokumentu se také uvádí, že prezidentka Čaputová, předsedové Parlamentu a vlády Kollár a Matovič budou usilovat o to, aby evropská politika byla vnímána jako domácí, a zmiňuje také Visegrádskou skupinu (V4).

„Hlavním kritériem naší činnosti bude podpora prosazování zájmů SR a přispívání ke společným řešením v rámci EU," píše se ve společném prohlášení.

Jsou rovněž odhodláni „aktivně a otevřeně“ hájit hodnoty svobody a demokracie, právního státu a mezinárodních pravidel, "včetně ochrany suverenity a územní celistvosti státu, a zajistí, aby se tyto zásady staly klíčovým kritériem při prosazování zájmů Slovenské republiky v bilaterálních i mnohostranných vztazích".