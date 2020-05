Pellegrini vyzývá vládu, aby začala okamžitě jednat. Podle něj totiž nezvládá zápas o ekonomickou budoucnost republiky

Místopředseda slovenského parlamentu Peter Pellegrini (Směr-SD) v pondělí na tiskové konferenci prohlásil, že se vláda dostatečně nevěnuje řešení ekonomických důsledků pandemické situace. Podle něj by měla neodkladně připravit plán hospodářské obnovy, jinak Slovensku hrozí podstatné zhoršení sociální situace obyvatel.

Na úvod Peter Pellegrini prohlásil, že úspěšné zvládání koronovirové krize daným státem je charakterizováno nejen schopností zajistit ochranu zdraví lidí, ale i odhodlaností k řešení nově vzniklých ekonomických potíží. Podle politika se Slovensku podařilo zvládnout jen tu první část.

„Pokud by to takto šlo dál, bude Slovenská republika patřit mezi země, které vykazují velmi malý počet nakažených, což nás v rámci celého světa zařazuje mezi země premianty v boji proti šíření nákazy. Znepokojuje mě však situace, že téměř nezvládáme zápas o ekonomickou budoucnost republiky,“ podotkl Pellegrini.

Politik tvrdí, že firmy, živnostníci a zaměstnanci nedostávají pomoc avizovanou vládou ve slíbeném objemu. Z celkového plánu vyplatit za jeden měsíc pomoc v hodnotě jedné miliardy eur bylo podle Pellegriniho vyplaceno jen 20,35 milionu eur, což je výrazně málo.

„Co mají dělat rodiny podnikatelů, živnostníci, zaměstnanci? Vláda ještě více prohlubuje sociální nejistotu v regionech,“ řekl Pellegrini.

„Odboráři si stěžují, že nefunguje sociální dialog. Jsou země, kde se poskytuje pomoc plošně, bez ohledu na pokles tržeb či délku zavření provozů,“ zhodnotil Pellegrini.

Podotýká také, že žádosti o pomoc jsou ve finále velmi komplikované a zatížené množstvím zbytečných kategorií. Podle jeho názoru by měly být plošnější a cílenější.

Místopředseda parlamentu také vládě vytýkal, že věnuje velké množství času jednání konzilií a chození po osadách. Místo toho by však měla s ministrem hospodářství Richardem Sulíkem (SaS) připravit plán hospodářské obnovy.

„Pravděpodobně bude mít pan ministr práce Milan Krajniak (Jsme rodina) a premiér Igor Matovič (OĽaNO) po létě těžké noci,“ míní Pellegrini s tím, že problém zvyšování nezaměstnanosti se na Slovensku stále přibližuje.

Otázka otevření restaurací

Pellegrini je kromě toho přesvědčen, že pro Slovensko je načase jít cestou většího povolování při dodržování bezpečnostních pravidel.

„Pokud je poslancům a dalším zaměstnancům dovoleno každý den obědvat v jídelně Národní rady, a to s tím, že platí pravidla oddělených stolů a omezeného sezení za jedním stolem, tak proč by to postupně nemohlo fungovat i v privátních provozech?“ ptal se místopředseda parlamentu Peter Pellegrini.

„Myslím, že to je správná cesta. Opět, je to na lidech. Ne každý dnes touží jít do restaurace, zároveň ale restaurace mají nějakým způsobem platit obrovské nájmy a vyplácet mzdy mnoha lidem,“ vysvětlil Pellegrini.

Dodal pak, že mnozí podnikatelé nepropustili lidi, protože věřili slibům vlády, že jim brzy na účtě přistanou nějaké peníze. „Dnes jsou na tom ještě hůře, protože peníze jim stále nepřišly a lidé tak nevědí, co mají dělat,“ poznamenal místopředseda.

Pellegrini v neposlední řadě vyzval vládu, aby začala okamžitě jednat. „Aby se ministři věnovali ochraně zdraví občanů SR, ale aby zároveň vynaložili maximální úsilí ve věci zvýšení podpory ekonomiky. Nefungující ekonomika bude mít devastující dopad na sociální situaci obyvatel. Vláda by se měla vzchopit z ekonomické letargie, neboť na podzim bude sbírat „shnilé ovoce“,“ dodal Pellegrini.