Další krok Harabina v boji proti 5G sítím: Výborům Národní rady zaslal výzvu o pozastavení jejich zavádění na Slovensku

Slovenský soudce a předseda politické strany Vlast Štefan Harabin na svém profilu na Facebooku informoval o tom, že bylo předsedům Výborů Národní rady doručeno usnesení o okamžitém pozastavení zavádění 5G sítí do doby, než se prokazatelným způsobem neprověří bezpečnost systémů 5G s ohledem na lidské zdraví a životní prostředí.

Harabin, který už několikrát vystoupil proti zavedení sítí 5G na Slovensku, oznámil, že usnesení bylo odesláno Výboru NR SR pro zemědělství a životní prostředí, Výboru NR SR pro zdraví a dále citoval jeho obsah.

S odvoláním na Mezinárodní agenturu pro výzkum rakoviny, která v roce 2011 klasifikovala radiofrekvenční záření jako možný karcinogen skupiny 2B, autoři usnesení předpokládají, že „tato pozorování platí už pro současný stav stávajících 2G, 3G a 4G sítí“. Proto bychom v případě páté generace mikrovlnného záření měli být ještě opatrnější.

Harabin dále popisuje znepokojující obraz toho, co se děje tam, kde byly zkušebně či již naplno spuštěny 5G sítě. Zmiňuje hromadné vymírání ptáků, vysychání stromů a podivné chování lidí: „Například v Nizozemsku a Británii - v zoufalství pálí komunikační věže 5G.“ Nezmiňuje však odkazy na výzkumy potvrzující, že to vše se dělo v důsledku činnosti 5G sítí.

Politik je také znepokojen tím, že se nová vláda ve svém programu zavázala, že tyto sítě prosadí.

„Při koronaviru Matovič zastavil chod státu a bezprecedentně omezil lidská práva a svobody, jen aby zachraňoval životy, které přitom nebyly ohroženy více než při náročnější chřipkové vlně. A když jde o reálné riziko, před jehož účinkem vážně varují světoví vědci, mu je zdraví občanů najednou ukradené. Jasně je vidět, že nové vládě vůbec nezáleží na zdraví lidí, ale na komerčních zájmech nadnárodních korporací,“ zdůrazňuje bývalý kandidát na prezidenta.

Jako pozitivní příklad uvádí zkušenost Slovinska a Švýcarska, kde vlády pozastavily projekty zavádění sítí páté generace.

Podle něj je rovněž třeba přijmout i novelu zákona o rozšíření kompetence regulačního úřadu, aby mohl zkoumat 5G sítě z bezpečnostního hlediska.

Pokud jde o reakce na jeho slova, v komentářích pod příspěvkem se objevili jak příznivci jeho názoru, tak i ti, kteří zmíněnou hrozbu nebrali vážně.

„Tak tohle je už čisté zoufalství. Příznivců je stále méně, a tak je potřeba oslovit i ty nejjednodušší. Štefan vsadil na 5G, Magian na nanočipy. Jsem zvědavý, kdy někdo z těch dvou otevře‚problematiku‘ chemtrails. A možná se dočkáme i něčeho o ploché Zemi. Jen tak dále, celé Slovensko se vámi dobře baví,“ napsal jeden z komentujících.

5G sítě na Slovensku

Na Slovensku postupně probíhá uvolňování důležitého 700 MHz frekvenčního pásma, které by mělo být už v nejbližších měsících využíváno pro účely 5G sítí. Provozovatel DVB-T vysílání, společnost Towercom, předpokládá, že proces by mohl být dokončen již příští měsíc.

Několik zemí kvůli pandemii odložilo aukci licencí na frekvence vhodné pro 5G, které jsou uvolňovány po přeladění digitální pozemní televize a mají o ně zájem mobilní operátoři. Slovensko chce navzdory aktuální situaci aukci uskutečnit.

Aukce frekvencí na Slovensku odstartovala dne 31. března a stát nabídne trojici pásem, včetně toho nejdůležitějšího – 700 MHz pásma. Operátoři mají čas na předložení nabídek do 25. května. Stát by měl získat od zájemců minimálně desítky milionů eur.

Konspirační teorie o nebezpečí 5G

Teorie spiknutí o nebezpečí technologie 5G pro zdraví se začaly objevovat na internetu již od roku 2016. Vyskytovaly se především na fórech a na YouTube. Později, v souvislosti s rozšířením koronaviru, byla instalace 5G věží spojena s nástupem choroby. Anonymní fóra, jako je například 4chan, vyzývala ke zničení vysílače. V souvislosti s tím bylo ve Velké Británii několik věží napadeno vandaly.

V roce 2014 Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že při používání mobilního telefonu nebylo zjištěno žádné poškození zdraví, ale společně s Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny zařadila do kategorie „možných karcinogenů“ veškeré vysokofrekvenční záření, které zahrnuje mobilní signál. Tato kategorie však zahrnuje také marinovanou zeleninu. Zároveň se například alkohol dostal do potenciálně nebezpečnější kategorie.

Vědci obecně považují frekvence 5G, stejně jako předchozí standardy, za bezpečné pro člověka. Co se týče koronaviru, ten se rozšířil i v mnoha zemích, kde síť 5G dosud neexistuje, například v Íránu.