Aktuální situace na Slovensku: Žádná nová úmrtí, uzdravilo se 52 lidí. Opozice slaví úspěch u Ústavního soudu

Národní centrum zdravotnických informací na svých webových stránkách informovalo o výsledcích včerejšího dne ohledně situace s pandemií covid-19 na Slovensku. Uvádí se, že ve středu bylo v republice zaevidováno osm nově nakažených, celkový počet infikovaných tak stoupl na 1 477. Smutné prvenství, co se týče počtu nových případů nákazy, drží Košický kraj, kde se objevilo šest nemocných. Rozhodně pozitivní zprávou je to, že nebylo zaregistrováno žádné úmrtí na nový typ koronaviru, zatímco 52 pacientů se zotavilo. Během středy bylo provedeno 4 876 testů na covid-19, od vypuknutí pandemie bylo na Slovensku provedeno celkem 131 910 testů, a to včetně testování stejných osob.

Vládní opatření narazilo na odpor Ústavního soudu

Telekomunikační zákon, jenž byl dříve přijat jako nástroj v boji proti koronaviru na Slovensku a který poskytl Úřadu veřejného zdravotnictví právo získávat přístup k osobním údajům občanů, byl od samého počátku kritizován opozičními silami, především poslanci Směru-SD. Předseda sociálních demokratů Robert Fico ho dokonce označil za špiclovací zákon, který ohrožuje právo občanů na ochranu osobních údajů. V souvislosti s tím se skupina poslanců NR SR v dubnu obrátila na Ústavní soud s návrhem pozastavit platnost ustanovení zákona o elektronických komunikacích.

Ve středu Ústavní soud Slovenské republiky probral tento návrh a rozhodl se vyhovět žádosti poslanců. Účinnost novely telekomunikačního zákona, umožňující přístup k osobním údajům, byla pozastavena. V tiskové zprávě ÚS č. 22/2020 se uvádí , že opatření přijaté v souvislosti s mimořádnou situací nesmí být v protikladu s principy právního státu. Dále se uvádí, že novela přijatého zákona neposkytovala záruky proti zneužití osobních údajů občanů ze strany státních orgánů. Navíc Ústavní soud upozornil, že nebyla prozkoumána možnost získání potřebných údajů z méně citlivých zdrojů, která by neporušovala základní právo občanů na ochranu soukromí.