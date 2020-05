Naď: Slovenské obranné podniky jsou kvalitní jako světové, ale potřebují dlouhodobá řešení rozvoje

Slovenský obranný průmysl potřebuje dlouhodobá řešení rozvoje, aby se jeho potenciál plně rozvíjel. Řekl to ministr obrany Jaroslav Naď z OĽaNO po pátečním setkání se zástupci státních zbrojařských podniků skupiny DMD na Považí.

Během návštěvy města Dubnica nad Váhom se ministr zajímal také o výrobu 25 kusů modernizovaných dělostřeleckých systémů Zuzana 2 pro Ministerstvo obrany SR. Informovala o tom agentura TASR.

Připomněl, že slovenský obranný průmysl má na Slovensku dlouhou tradici a slovenské podniky jsou stejně kvalitní jako světové.

„Znamenají významný potenciál a strategický zájem státu, pokud jde o bezpečnost dodávek pro Ozbrojené síly SR, ale také z hlediska hospodářství a zaměstnanosti. Abychom však tento potenciál mohli plně rozvinout, potřebujeme dlouhodobá řešení jeho rozvoje,“ řekl.

Dodal také, že slovenské společnosti se mohou spolehnout na podporu resortu.

Ministr spolu se státním tajemníkem Mariánem Majerem a náčelníkem Generálního štábu Ozbrojených sil SR Danielem Zmekem navštívili společnost ZTS Špeciál, ZVS Holding a Konštrukta-Defence.

Hovořili o současné situaci společností, rozvoji technologií a modernizaci vojenských technologií a střeliva, jakož i o budoucích plánech a dopadech současné pandemie nového koronaviru na společnost.

Naď i nadále trvá na výhradách, že předchozí vedení pořizovalo samohybné kanonické houfnice Zuzana 2. „Ale dnes jsou ve výrobě a náš úkol bude účinně se s nimi vypořádat, abychom sloužili ozbrojeným silám a posílili jejich způsobilost,“ řekl.

Během páteční cesty ministr jednal o možnosti spolupráce s vedením Elektrotechnického výzkumného a projektového ústavu v Nové Dubnici. Zástupci ministerstva obrany také navštívili Správu státních hmotných rezerv Slovenské republiky v Čachticích.

Priority nového ministra

Před jistou dobou Naď oznámil, že hodlá nastavit nová pravidla pro modernizaci slovenské armády. Podle něj změnám podlehnou projekty, které za netransparentní uznal Úřad pro veřejné zakázky. Podotkl, že za jednu z nejdůležitějších priorit považuje výměnu radarů.

Po nástupu do své funkce ministr také avizoval přehodnocení splátek za americké stíhačky F-16, a to kvůli vyčlenění financí na boj se šířením covidu-19. Za potřebnou také označoval modernizaci vojenského letiště Sliač, předchozí vládu však kritizoval za to, že schválila 55 milionů eur na projekt, který podle něj ještě není zpracován.