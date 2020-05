Čaputová plánuje aktivnější zapojení do legislativního procesu

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová chce aktivněji využívat instituty, které jí umožní podílet se na legislativním procesu. Řekl to mluvčí hlavy státu Martin Strižinec. Informovala o tom TASR.

Zájem o proces vzniku legislativy před podpisem zákonů zopakovala Čaputová na týdenním zasedání místopředsedovi Úřadu vlády SR pro legislativu a strategické plánování Štefanovi Holému.

„Prezidentka nemá v úmyslu vstupovat do legislativního procesu novými instituty, ale chce ty stávající využívat aktivněji,“ vysvětlil Strižinec.

Připomněl, že hlava státu má právo zahájit meziresortní připomínkové řízení a také konzultovat s předkladateli zákonů všechny případné sporné okamžiky před obdržením schválených zákonů k podpisu. Může rovněž rozhodnout, zda bude uplatňovat právo veta, nebo se obrátí na Ústavní soud Slovenské republiky.

Slovenské prohlášení o zahraničním směřování

Dne 9. května prezidentka Zuzana Čaputová, předseda Národní rady Boris Kollár a předseda vlády Igor Matovič podepsali společné prohlášení u příležitosti Dne Evropy.

Vedoucí představitelé státu se v prohlášeních přihlásili k pokračujícímu směřování Slovenska a plnění závazků vyplývajících z členství v Severoatlantické alianci (NATO).

„Jsem ráda, že se to stalo v den, kdy slavíme mír a jednotu. Dali jsme jasně najevo, že nám záleží na jednotné zahraniční politice, jednotné evropské politice a jednotné bezpečnostní politice,“ uvedla po podpisu prohlášení Zuzana Čaputová.

Podle premiéra Matoviče už nebudou mít vedoucí úředníci různé postoje. Připomněl také referendum o vstupu do EU.

Bývalý šéf slovenského poslaneckého klubu SNS Rafael Rafaj přirovnal prohlášení o slovenské zahraniční politice k mnichovské dohodě a označil jej za „bratislavskou zradu“.

„Jediný rozdíl je, že (při, pozn. red.) podřízení se diktátu současných mocností a mocným trendům byli v rukavičkách a v maskách, pardon, rouškách...“ napsal o trojici ústavních činitelů Rafaj a na svůj Facebook umístil jejich fotografii vedle historického snímku z podpisu mnichovské dohody.

Bývalý předseda vlády Ján Čarnogurský zveřejnil na webových stránkách Slovensko-ruské společnosti svůj komentář k nedávnému prohlášení ústavních činitelů o zahraniční politice. Souhlasil s některými body prohlášení, zatímco jiné uznal za nedůvěryhodné.

Společné prohlášení ústavních činitelů Čarnogurský označil za směšné. Podle něj ho politici podepsali, „protože Američané něco takového od nás chtěli a ústavní činitelé se zatím musí s Američany setkávat“.

Podle Čarnogurského Slováci do NATO nechtěli.

Čarnogurský poznamenal, že vstupu do NATO předcházela intenzivní vládní propaganda, která spojila vstup do NATO se vstupem do EU.