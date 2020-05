„Situace je zlá.“ Politolog promluvil o situaci ve straně Andreje Kisky

Politolog a rektor Vysoké školy politických a společenských věd Tomáš Koziak prohlásil pro agenturu SITA, že situace ve straně Za lidi není stabilní a stále se řeší, co dělat. Podle jeho slov je důležité, aby na čele stanula osobnost s mandátem od členské základny. „Možné je všechno,“ zmínil.

Andrej Kiska dříve prohlásil, že je možná výměna předsedy strany. Vše prý záleží na tom, jak se dohodnou ve straně. To svědčí o tom, že politik přemýšlí o svém dalším působení ve straně.

Koziak zmínil, že stávající situace je to nejhorší, co může být, neboť strana „má předsedu, o němž se spekuluje, zda je na odchodu“. „Dnes se jako předseda koaliční strany nechová. Všechny úlohy předsedy plní jeho spolupracovníci. To je špatná situace, která se bude odrážet na politických preferencích,“ prohlásil.

Podle Koziaka je nezbytné jednat rychle, jelikož slovenský předseda vlády Igor Matovič ve stávající situaci nemá s kým ve straně jednat, neboť nemá předsedu.

„Nestačí jen, že Kisku někdo zastupuje na úrovni koaliční rady. Musí přijít někdo, kdo má mandát a autoritu strany podepřenou volbou jejích členů,“ uvedl s tím, že stávající situace, kdy se jedná se zástupcem předsedy, „není ono“.

Spekulace okolo dění ve straně se objevují už několik měsíců. Sám Kiska na začátku března oznámil, že se nebude účastnit jednání o sestavování vlády kvůli problémům se srdcem. Místo něho jednala místopředsedkyně Veronika Remišová.

Kisku by v budoucnosti mohla nahradit právě Veronika Remišová nebo místopředseda strany Juraj Šeliga. Dlouhodobá absence bývalého prezidenta Andreje Kisky na veřejnosti se již odrazila na popularity strany, která podle agentury Focus klesla o několik procent.

Vznik nového ministerstva

Na Slovensku nově vznikne ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizací. Nové ministerstvo vznikne transformací současného Úřadu místopředsedy vlády pro investice a informatizaci (ÚMVII). Návrh zákona o organizaci činnosti vlády a ústřední státní správy ve čtvrtek schválilo plénum Národní rady SR 82 hlasy ze 126 přítomných poslanců.

Nové ministerstvo převezme působnost ÚMVII, přičemž se do jeho působnosti má přesunout i oblast regionálního rozvoje, a to z Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova Slovenska. Cílem má být sjednocení agend regionálního rozvoje za účelem efektivnější koordinace.