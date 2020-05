Slovenské úřady reagovaly na otevřené hranice s Rakouskem: Při vstupu na území SR platí kontroly i státní karanténa

„I když Rakousko od 17. května roku 2020 otevírá hranice se Slovenskou republikou, neznamená to, že stejná pravidla platí i při vstupu na naše území. V tomto případě je nutné dodržovat opatření stanovená v SR. Pro osoby přijíždějící na Slovensko je povinné jít do karantény a pro některé skupiny lidí jsou stanoveny výjimky za jasně definovaných pravidel,“ uvedl Úřad vlády SR.

Pro slovenské občany stále platí všechna ostatní opatření při překračování hranic do Rakouska. „Například negativní test na onemocnění covid-19 starší ne více než čtyři dny nebo 14denní povinná domácí karanténa, s výjimkou přesně daných případů,“ píše se ve zprávě s tím, že tato opatření budou kontrolována policejní hlídkou v Rakousku namátkou.

Tiskové oddělení informovalo, že Rakousko zrušilo systematické kontroly ze své strany na tzv. vnitřní hranici se Švýcarskem, Lichtenštejnskem, Německem, Českou republikou, Slovenskem a Maďarskem. Kontroly s Itálií a Slovinskem zůstávají.

Rakousko otevírá své hranice.

Rakousko otevřelo o půlnoci ze soboty na neděli své hranice se Slovenskem, Českem a Maďarskem. Hraniční kontroly budou dále jen namátkové, s úplným otevřením se počítá již 15. června. Informovalo o tom v sobotu rakouské ministerstvo vnitra.

„Souběžně s Německem, Lichtenštejnskem a Švýcarskem nyní provádějí hraniční kontroly zdravotnické orgány a policie na hranicích s Českou republikou, Slovenskem a Maďarskem,“ stojí v prohlášení. Kontroly by měly být i nadále prováděny „pouze namátkou“.

Rakouský ministr vnitra Karl Nehammer, ministr zahraničních věcí Alexander Schallenberg a ministryně pro záležitosti Evropské unie Karoline Edtstadlerová pokračují v koordinaci se sousedními zeměmi.

Zdůraznili, že pokud to epidemiologický vývoj dovolí, úplné otevření rakouských hranic by mohlo být 15. června. „Naším cílem je dosáhnout co největší svobody a co nejmenších omezení. Toto malé uvolnění bude dalším malým krokem k normálnímu stavu, a to zejména pro lidi žijící v pohraničí, “ uvádí se v prohlášení Nehammera, Schallenberga a Edtstadlerové.