Přímý vzkaz Ficovi: Pellegrini projevil jasnou ambici ucházet se o post šéfa. Čeká Směr-SD změna politiky?

Místopředseda Národní rady Slovenské republiky a místopředseda Směru-SD Peter Pellegrini projevil „velmi jasnou a čitelnou ambici ucházet se o post předsedy strany“. Potvrdil to v diskusním pořadu RTVS Za 5 minut 12. Následně podle něj rozhodne strana, jaký typ politiky bude chtít do budoucna prosazovat.

„Myslím si, že strana Směr-SD má jedinečnou šanci po mnoha velkých stranách, které vznikly i zanikly se svým zakladatelem, být první stranou, která na politické scéně ukáže takovou vyspělost po vzoru velkých sociálních demokracií v zahraničí,“ reagoval Pellegrini na to, zda strana Směr-SD dokáže přežít výměnu předsedy.

Vedení strany by mělo podle Pellegriniho do léta usednout a rozhodnout o termínu pracovního sněmu, na kterém by se měl volit předseda.

Pellegrini není podle svých slov „přikovaný“ k židli místopředsedy. Dodal, že pokud to situace ukáže, bude hledat možnosti, jak naložit s důvěrou lidí. Pokud bude nadále cítit podporu lidí, z politiky odejít nehodlá.

Změní se politika strany?

Slovenský portál Hlavné správy už dříve naznačoval, že Pellegrini se chystá posadit do křesla předsedy. Autor článku tehdy ale dal najevo, že pokud se to stane, expremiér určitě změní politiku strany.

Její silně levicovou orientovanost by podle něj měly vystřídat umírněnější postoje, aby strana nabyla koaličního potenciálu. Z důvodu ideologické neslučitelnosti tak začíná být patrné i opoziční naladění Pellegriniho vůči jinému silně levicovému členovi strany, a sice Ľubošovi Blahovi.

Zatímco poslanecký klub strany Směr-SD vedený Robertem Ficem i přes opakované odmítnutí koaličních poslanců navrhuje do čela lidskoprávního výboru právě Ľuboše Blahu, Pellegrini namísto Blahy rád doporučuje jiného kandidáta. Vyplývá to zejména ze stručné a jednoznačné odpovědi Pellegriniho, kdy na otázku moderátora relace Na Tělo na TV Markíza, zda by měl poslanecký klub Směru navrhnout na post lidskoprávního výboru jiného kandidáta, odpověděl ano.

Ostatně, expremiér má s Blahou ideologické konflikty již delší dobu, což je přirozené z toho hlediska, že Ľuboš Blaha prosazuje v rámci Směru-SD nejradikálnější levicové názory, zatímco Pellegrini je přesně na opačné straně a hájí více pravicové a liberální postoje. Má totiž blízko k nové vládě Igora Matoviče, a to i ve věci zahraniční politiky. Pellegrini tak podporuje jednoznačnou prozápadní a euroatlantickou orientaci Slovenska. Blaha se však více přiklání ke spolupráci s východními zeměmi, jako jsou Rusko a Čína.