„Vypadá to velmi nadějně.“ Matovič připustil výraznější uvolňování. Lidé ho však zkritizovali. Proč?

Takové prohlášení předseda slovenské vlády zveřejnil na své facebookové stránce.

Zároveň poznamenal, že je zapotřebí zůstat ostražitými a mít opatrný přístup k ochrannému valu na hranicích.

Dodal, aby občané drželi palce sobě a ostatním a co nejdříve se dožili volného cestování.

Premiér zároveň přidal počet pozitivních případů onemocnění covid-19 ze dne 16. května 2020 v okolních zemích. Slovensko 1, Rakousko 92, Česko 49, Maďarsko 56, Polsko 241, Ukrajina 528 případů.

Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí také avizoval zásadní uvolňovací opatření, která vláda oznámí v pondělí. Uvedl to v diskusním pořadu V politice.

Jak svědčí reakce sledujících na sociální síti, mezi lidmi, kteří poděkovali premiérovi za zprávu, byli i ti, kteří vyjádřili nespokojenost a poukázali na četné problémy sousední země.

„Fajn, a teď vysvětlete, proč jsou ty státy s uvolňováním omezení daleko před námi, když máme taková fantastická čísla…“ stojí v poznámce Miroslava Dravce.

„Důvod, pro který jsme dělali opatření, bylo, aby nám pod návalem nemocných nezkolaboval zdravotní systém. To jsme díky bohu úspěšně dosáhli. Bylo by dobré vědět, co je náš cíl nyní. Proč je Slovensko stále zavřené? Co se snažíme docílit? To jakože budeme zavření dokdy? Dokud nebude vakcína? Nebo do doby pokud co? Nejsem si jistý, jestli někdo z kompetentních má na toto odpověď. Pokud ano, tak je nutné komunikovat s veřejností,“ napsal Tomáš Haládek.

„Zajímalo by mě, jestli máte i jiné zdravotnické statistiky, pane Matoviči... např. kolik lidí dnes zemře jen kvůli tomu, že kvůli koronaviru podcenili své příznaky… nebo kolika lidem byla dnes diagnostikována rakovina v inoperabilním stadiu jen kvůli tomu, že zdravotnická zařízení nefungovala... nebo kolik lidí se dostane na hranici chudoby kvůli ekonomickým opatřením... to že máme pouze 1 nakaženého koronavirem je sice skvělé číslo... je nutné si však všímat i jiné aspekty této koronavirové krize. Zda ta opatření nakonec nezpůsobí větší zdravotní problémy?“ napsala Katarína Čuláková.

„Co kdybyste už přestal. To už je nemocné. S kým soutěžíte? Dejte ekonomiku do stavu, aby tam jsme byli první. A jsme na prvních místech v úmrtí na rakovinu a jiných nemocí, to jako nevadí,“ uvedla Alžběta Hurtuková.

„Je nejvyšší čas se už konečně věnovat naplno ekonomice,“ vyzval Matoviče Milan Kajba.