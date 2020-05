Draxler: Nespokojenost s Matovičovou vládou začne výrazně narůstat. Je k tomu důvod

Nespokojenost s vládou Igora Matoviče bude na Slovensku výrazně narůstat, a to kvůli problémům v hospodářství, píše na Facebooku bývalý ministr školství SR Juraj Draxler.

Podle Draxlera se po znovuotevření slovenských podniků ukáže, že nevracejí na úroveň poptávky, která byla před koronavirovu krizí.

„Panika se už pomalu spouští, vláda najednou začala rychle otevírat ekonomiku, ekonomové si přeposílají nejnovější evropské údaje, které ukazují, že v prvním čtvrtletí jsme měli druhý nejhorší hospodářský propad v EU (i když tato čísla je třeba brát s určitou rezervou). A tedy, že bez stimulace domácí poptávky jsme na cestě k řádným problémům,” píše ve svém příspěvku.

Současnou protikrizovou politiku Slovenska označil za jednu z nejhorších v Evropské unii. Vláda země si podle něj neuvědomila celé řady problémů a „přešlapovala” na místě, kdy bylo potřeba se rozhodovat.

„Do toho přišly problémy s tím, že (politickému vedení) chybí kompetentnost i v určitých rutinních věcech: bylo to vidět například ve zmatené diskusi ohledně toho, co nám evropská pravidla povolují. No a nakonec, samotná realizace. ‚Kurzarbeit’ probíhá úplně trapně hromotlucky, v nedostatečné míře a extrémně pomalu,” sdělil.

Draxler dále uvádí, že jakmile občanům Slovenska začne být opravdu špatně, začnou porovnávat jednání současné a předchozích vlád. Kabinet Matoviče tak podle něj začne čelit rychlému růstu negativního vnímání.

„Jak rychle a dramaticky? To je těžké přesně odhadnout. Matovič má například na své straně významnou část oligarchů a tím pádem i média, která vlastní. Zatímco je nechá na pokoji (zejména jejich resorty: hospodářství a dopravu), nechají i oni jeho. A on je nechá, nepatří k extra prozíravým politikům, ale sebevražedný také není. No, všechno má své meze, větší nespokojenost národa nebudou ani ty přátelštější média ignorovat, navíc blbé řízení ekonomiky poškodí všechny, včetně žraloků," píše Draxler.

„Jdeme do doby, která bude zajímavá pro každého, kdo se kolem politiky pohybuje. Otázka je, zda tuto krizi využijeme k tomu, abychom se pustili do dotvoření státnosti. Tedy začali s hospodářskou politikou, která nebude naivním a hloupým pronásledováním toho, kde jsme v nějakých hloupých mezinárodních žebříčcích (…) Cílevědomě začali měnit zdravotnictví, školství či vědu (…). A nastavili politiku tak, abychom každé volby nečetli volební programy plné lží a naivních slibů, na které se okamžitě po volbách zapomene, ale aby se to celé dělalo trochu zodpovědněji,” uzavřel.

Průzkum agentury Focus

Dříve jsme informovali, že podle průzkumu agentury Focus pro televizi Markíza vyšlo najevo, že téměř polovina občanů Slovenska si nemyslí, že vláda Igora Matoviče zvládne celé funkční období.

Odpověď, že Matovičova vláda vydrží rok, zvolilo 29,9 % respondentů, a odpověď dva až tři roky si vybralo dalších 18 % dotázaných. To, že vláda vydrží během jejího celého funkčního období, si myslelo 38,1 % lidí.