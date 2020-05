Na Slovensku v pondělí nepřibyl žádný nakažený koronavirem. Ve středu dojde ke čtvrté fázi rozvolňování opatření

Slovenské laboratoře v pondělí provedly 2041 testů, celkově tak bylo odebráno přes 145 tisíc vzorků. Kromě toho, že nebyly odhaleny nové pozitivní vzorky, na Slovensku nikdo z nakažených nezemřel. Slovensko tak nadále eviduje 28 úmrtí. Navíc v pondělí lékaři vyléčili dalších sedm osob, celkově tak bylo vyléčeno již 1192 lidí.

Jak na webu uvádí krizový štáb, hospitalizováno zůstává 106 pacientů. Z toho tři osoby jsou na jednotce intenzivní péče, umělou plicní ventilaci již pátý den nepotřebuje žádný pacient.

Čtvrtá fáze rozvolňování opatření

Již v pondělí konzilium odborníků rozhodlo o dalším uvolňování opatření. Od středy 20. května tak budou roušky povinné pouze ve vnitřních veřejných plochách. Budou navíc otevřena divadla, kina, nákupní centra a do jisté míry i školky a školy. Restaurace mohou otevřít i vnitřní prostory.

Jak na tiskové konferenci uvedl slovenský premiér Igor Matovič, vzhledem k inkubační době virusu by se již mělo projevit, jestli Slovensko poslední uvolňování před dvěma týdny zvládlo. „Vypadá to tak, že můžeme přejít do další fáze,“ uvedl Matovič.

Od středy tak mohou být opět pořádány akce, otevřou se divadla a kina. Tyto akce jsou omezeny počtem 100 osob. Zároveň budou otevřena nákupní centra bez dětských koutků a počet metrů čtverečních na jednoho zákazníka se zmenší z 25 metrů na 15 metrů. Výjimkou zůstává neděle, kdy jsou obchody stále zavřené.

Restaurace a sportovci

Restaurace mohou otevřít i vnitřní prostory, ale hygienická opatření platí stejná jako na venkovních zahrádkách. To znamená dvoumetrové rozestupy mezi stoly, u kterých mohou sedět pouze dva hosté, respektive rodina s dětmi.

Ke kadeřnictvím a salónům se přidávají i tetovací studia. Otevírají se i vnitřní turistické atrakce, v zoo však nadále platí pouze možnost venkovních expozic. Profesionální sportovci nově mohou sportovat i ve vnitřních prostorech, pro veřejnost nadále platí pouze venkovní sportoviště bez využití šaten a občerstvení.

Vycestování

Premiér také informoval o zjednodušení podmínek v případě jednodenních služebních cest. Obyvatelé s trvalým nebo přechodným pobytem mohou od čtvrtka 21. května na 24 hodin opustit zemi za účelem návštěvy sousedních zemí, včetně Slovinska, Chorvatska, Švýcarska a Německa. Po návratu nemusí absolvovat povinnou státní karanténu ani test.

Covid-19 v Česku

Za pondělí laboratoře v Česku odhalily 111 nových případů nemoci covid-19. Jde o nejvyšší nárůst od 21. dubna. Také poprvé za květen denní nárůst překonal hranici sto případů. Od začátku března bylo v ČR zjištěno 8594 případů nákazy koronavirem. Lékařům se dosud podařilo vyléčit 5642 lidí, naopak nemoci podlehlo 299 nakažených.