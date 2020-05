Slovenský ministr obrany Naď tvrdí, že je Rusko bezpečnostní výzva. Podrývá naše členství v EU a NATO, míní

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď prozradil, co by chtěl, aby bylo napsáno v nové tamní bezpečnostní strategii. Naď sice tvrdí, že o konečném obsahu rozhodnou odborníci, ale přitom se domnívá, že by v něm mělo být označeno Rusko jako bezpečnostní výzva, ne-li rovnou hrozba. Informoval o tom portál Hlavné správy.