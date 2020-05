V úterý se koronavirem na Slovensku nakazil jeden člověk

Národní centrum zdravotnických informací informovalo, že během úterka bylo provedeno 3371 testů na koronavirus, které odhalily pouze jeden pozitivní případ. Nakažený pochází ze Žilinského kraje. Celkem bylo provedeno bez mála 149 tisíc testů a z toho 1496 pozitivních.

Již čtvrtý den nedošlo k žádnému úmrtí a celkový počet zemřelých na covid-19 zůstává 28. Během úterka se vyléčilo dalších 39 lidí a celkový počet uzdravených dosahuje 1231. Počet hospitalizovaných se snížil o šest lidí na 100 pacientů. Z toho 15 má potvrzenou diagnózu covid-19. Tři lidé jsou na jednotce intenzivní péče a nikdo z nich nevyžaduje umělou plicní ventilaci.

Rozvolňování opatření

Ve středu na Slovensku dochází k poslední, čtvrté, fázi rozvolňování opatření proti pandemii koronaviru. Dochází k otevírání nákupních center, kin a divadel. V neděli ale zůstanou obchody nadále zavřené. Restaurace mohou zprovoznit i vnitřní prostory. Stále ale pro ně budou platit dvoumetrové rozestupy mezi stoly, u kterých mohou sedět pouze dva hosté, popřípadě rodina s dětmi.

Lidé mohou opět navštěvovat i vnitřní turistické atrakce a vnitřní sportoviště, ale v zoo budou zatím otevřené pouze venkovní expozice. Roušky jsou povinné pouze ve vnitřních veřejných prostorách a veřejné akce jsou nadále omezeny pro nejvýše sto osob. Fungovat začínají i ubytovací služby.

Od června budou v omezeném režimu otevřeny školky a část základních škol.

Od čtvrtka 21. května Slováci mohou vycestovat do osmi zemí včetně Česka. Pokud se vrátí do 24 hodin, nemusí jít do karantény. Toto opatření se především dotkne lidí, kteří pracují v pohraničí. Pro vycestování na 24 hodin je nutné vyplnit potvrzení.

Slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok (za SaS) uvedl, že by 15. června mohlo dojít k úplnému otevření hranic s Českem a Rakouskem.

Koronavirus ve světě

Ve světě bylo celkem zaznamenáno téměř pět milionů případů nákazy covidem-19. Nejvíce jich pochází ze Spojených států, kde je evidováno přes 1,5 milionu nakažených. Na druhém místě je Rusko z více než 308 tisíci nakaženými, které následuje Brazílie s více než 271 tisíci a Británie s více než 250 tisíci nakaženými. V Česku se celkem nakazilo 8683 lidí. Během úterka přibylo 61 nových pacientů.

Celkem koronaviru podlehlo přes 323 tisíc lidí. Nejvíce úmrtí hlásí Spojené státy, kde zemřelo přes 91 tisíc lidí. Na druhém místě je Británie s více než 35 tisíci oběťmi, kterou následuje Itálie s více než 32 tisíci mrtvými. V Česku celkem zemřelo 303 lidí a 5731 osob se vyléčilo.