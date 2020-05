Slovenská čtvrtá fáze rozvolňování opatření. Od středy jsou otevřena obchodní centra i restaurace

Na Slovensku již v pondělí konzilium odborníků rozhodlo o dalším uvolňování opatření. Od středy 20. května tak roušky jsou povinné pouze ve vnitřních veřejných plochách. Otevírají divadla, kina, nákupní centra a do jisté míry i školky a školy. Restaurace mohou otevřít i vnitřní prostory. S informacemi vystoupil Úřad veřejného zdravotnictví SR.

Jak na pondělní tiskové konferenci uvedl slovenský premiér Igor Matovič, vzhledem k inkubační době virusu by se již mělo projevit, jestli Slovensko poslední uvolňování před dvěma týdny zvládlo. „Vypadá to tak, že můžeme přejít do další fáze,“ uvedl Matovič.

Od středy tak mohou být opět pořádány akce, otevřou se divadla a kina. Tyto akce jsou omezeny počtem 100 osob. Zároveň budou otevřena nákupní centra bez dětských koutků a počet metrů čtverečních na jednoho zákazníka se zmenší z 25 metrů na 15 metrů. Výjimkou zůstává neděle, kdy jsou obchody stále zavřené.

Nová pravidla roušek

Restaurace, obchodní centra a sportovci

Jak uvádí nová pravidla nošení roušek, nově roušku nemusí mít osoba nebo skupina osob z jedné domácnosti, které jsou vzdáleny minimálně pět metrů od jiných lidí. Roušku nemusí mít ani lidé, kteří sportují venku nebo i ve vnitřních sportovištích. Roušku si na patřičnou dobu mohou sundat i fotografované osoby. Po otevření škol nemusí roušku v rámci výchovného a vzdělávacího procesu nosit ani pedagogové a odborní zaměstnanci. Roušku nebudou muset mít ani žáci základních škol a děti v mateřských školkách.

Restaurace mohou otevřít i vnitřní prostory, ale hygienická opatření platí stejná jako na venkovních zahrádkách. To znamená dvoumetrové rozestupy mezi stoly, u kterých mohou sedět pouze dva hosté, respektive rodina s dětmi. Restaurace mohou mít otevřeno pouze od 6 do 22 hodin. Rozvoz jídla je možný bez omezení.

Otevírají se také obchodní centra. Ta však musí ze svých ploch odstranit všechna místa na sezení, navíc nebudou otevřeny ani dětské koutky a podobné služby.

Ke kadeřnictvím a salónům se přidávají i tetovací studia. Otevírají se i vnitřní turistické atrakce, v zoo však nadále platí pouze možnost venkovních expozic. Profesionální sportovci nově mohou sportovat i ve vnitřních prostorech, pro veřejnost nadále platí pouze venkovní sportoviště bez využití šaten a občerstvení.

Vycestování

Premiér také informoval o zjednodušení podmínek v případě jednodenních služebních cest. Obyvatelé s trvalým nebo přechodným pobytem mohou od čtvrtka 21. května na 24 hodin opustit zemi za účelem návštěvy sousedních zemí, včetně Slovinska, Chorvatska, Švýcarska a Německa. Po návratu nemusí absolvovat povinnou státní karanténu ani test.

Od čtvrtka 21. května Slováci mohou vycestovat do osmi zemí včetně Česka. Pokud se vrátí do 24 hodin, nemusí jít do karantény. Toto opatření se především dotkne lidí, kteří pracují v pohraničí. Pro vycestování na 24 hodin je nutné vyplnit potvrzení.

Slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok (za SaS) uvedl, že by 15. června mohlo dojít k úplnému otevření hranic s Českem a Rakouskem.

Koronavirus ve světě

Ve světě bylo celkem zaznamenáno téměř pět milionů případů nákazy covidem-19. Nejvíce jich pochází ze Spojených států, kde je evidováno přes 1,5 milionu nakažených. Na druhém místě je Rusko z více než 308 tisíci nakaženými, které následuje Brazílie s více než 271 tisíci a Británie s více než 250 tisíci nakaženými. V Česku se celkem nakazilo 8683 lidí. Během úterka přibylo 61 nových pacientů.

Celkem koronaviru podlehlo přes 323 tisíc lidí. Nejvíce úmrtí hlásí Spojené státy, kde zemřelo přes 91 tisíc lidí. Na druhém místě je Británie s více než 35 tisíci oběťmi, kterou následuje Itálie s více než 32 tisíci mrtvými. V Česku celkem zemřelo 303 lidí a 5731 osob se vyléčilo.