„Mezinárodní ostuda.“ Matovičovi lidé vyškrtli Blahu ze seznamu členů poslanecké delegace Rady Evropy

Koaliční poslanci na nedávném jednání Zahraničního výboru NR SR vyškrtli poslance Ľuboše Blahu (Směr-SD) ze seznamu řadových členů v delegaci do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE). Ve čtvrtek na celou věc ve videu na Facebooku zareagoval samotný Blaha.

Ľuboš Blaha hovoří o „Matovičově válci v parlamentu“, který rozhodl, že poslanec Směru a bývalý šéf Výboru NR SR pro evropské záležitosti nejen, že v tomto volebním období nebyl zvolen předsedou žádného výboru, ale poslanci koalice mu zamezili i členství v slovenské delegaci Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Hned v úvodu videa, které trvá asi sedm a půl minuty, prohlašuje, že se odmlčel kvůli potížím se zdravím, ale dodal, že nyní musí reagovat na to, co Matovič spáchal.

„Milí přátelé, ještě nejsem zcela fit, ale musím reagovat na to, co dnes spáchal Matovičův válec v parlamentu. Oni mě tak hystericky nenávidí, že mě dnes na hulváta vyhodili z Rady Evropy – trdelkám ale zjevně nedošlo, že to takhle možná funguje v mafiánských filmech, ale ne v civilizovaném demokratickém světě. Nechci jim bortit sebevědomí, ale tohle jim ve Štrasburku prostě nemůže projít. V Radě Evropy budou Matovičovci za fašisty a Slovensko bohužel kvůli nim utrpí mezinárodní ostudu. Kdo druhému jámu kope …,“ napsal v popisku k videu.

„Jedním z pravidel je i to, že nemůžete upřít právo opozici, aby si nominovala vlastní lidi, protože tak je to demokratické,“ doplnil.

Politik rovněž ve svém videu dodává, že slovenský parlament podle něj nemůže do PACE navolit „koho chce a jak chce“.

Rovněž upozornil na to, že v opačném případě by vládní většina, i v zemích jako je Turecko či Ázerbájdžán, dosazovala do Rady Evropy pouze politiky, kteří jí vyhovují. Právě proto tak bude podle Blahy návrh schválený Národní radou právě kvůli tomuto ve Štrasburku zamítnut.

„Takhle demokracie fungovat nemůže. Takže tento návrh, který dnes schválil slovenský parlament přes Matovičův válec půjde do Štrasburku a tam jej Rada Evropy jednoduše zamítne,“ je si jistý a dodal, že tohle o Radě Evropě ví přeci každý.

Kéry: „Tohle je už silné kafe.“

Poslanec Směru-SD Marián Kéry před týdnem na sociální síti informoval o průběhu zasedání Zahraničního výboru NR SR, jehož je sám členem.

„Poslanci vládní koalice opět předvedli, jak to myslí se slibovanou transparentností,“ konstatoval.

„Již třetí volební období jsem poslancem výboru a tento materiál se vždy schvaluje v úvodu volebního období. Dosud jsme neměli problém. Nyní však díky poslancům koalice bohužel máme,“ dodal.

Poslanec uvedl, že projednávali návrh Zahraničního výboru NR SR na jmenování poslanců NR SR vedoucími stálých delegací NR SR do mezinárodních parlamentních organizací a také členů těchto delegací.

Dále vysvětlil, že koalice nejdříve změnila poměr přidělení předsedů delegací z 5:3 na 6:2 v neprospěch opozice. „To ale nebylo zdaleka všechno. Poslanci vládní koalice se změnili v „kádrováky“. Našeho poslance Ľuboše Blahu nezvolili ani jen členem Parlamentního shromáždění Rady Evropy. A podobný osud postihl i dva poslance z ĽS Naše Slovensko,“ informoval poslanec Směru.

„A jak zdůvodnili své rozhodnutí? Jednoduše. Podle nich (demokratů) nejsou tito poslanci vhodní reprezentovat NR SR v zahraničí. Takže se máme za Blahu stydět? Místopředseda výboru Peter Osuský (SaS) nám po našich protestech velkoryse oznámil, že nám místo neberou, ale máme dát návrh na vhodnějšího kandidáta,“ dodal.

To celé je však podle Kéryho „silné kafe“. Ptal se také, „kdo by byl vhodným kandidátem pro Osuského, který pohrdá našimi voliči a bez ostýchání je přirovnává k těm, co žerou seno“.