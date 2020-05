„Zabili jste mi kamaráda!“ obvinil Chmelár Matovičovu vládu. Teď čelí útokům „politruka Penty“

Slovenský historik, analytik a předseda Socialistů.sk Eduard Chmelár na svém účtu na Facebooku obvinil slovenskou vládu ze smrti svého kamaráda. Nedávno totiž ve věku 65 let zemřel spisovatel, literární kritik, scenárista a novinář Bohuš Bodacz.

Chmelár o Bodaczovi hovoří jako o svém vzácném kamarádovi, se kterým seděl v jedné kanceláři v literárním týdeníku a s kterým strávil hodně času i v Klubu slovenských spisovatelů.

„Bobo byl již delší dobu nemocný, ale do nemocnice ho odmítli vzít kvůli koronavirové krizi. A tak zemřel doma, bez pomoci. A já z toho viním tuto nekompetentní vládu,“ prohlásil nekompromisně.

Následně pokračoval obviněním samotného premiéra Igora Matoviče, který podle jeho slov vypisuje infantilní statusy a i když se tváří zaneprázdněně, problémy mu utíkají mezi prsty.

„Viním z toho vás a toho vašeho neschopného ministranta (ne ministra, to není překlep – ministranta), který chce řešit problémy ve zdravotnictví duchem svatým. Hráli jste si na zachránce národa, pateticky jste nás balamutili, že nechcete být premiérem v zemi, v níž umírají lidé, ale oni umírali! Ve velkém, ačkoliv se o nich mlčelo, ačkoli je nikdo nepočítal, vaší vinou!“ pustil se do premiéra.

„Kolik z nich máte na svědomí vy, pane Matoviči a Krajčí? Kolik z nich zemřelo vaší vinou na rakovinu či kardiovaskulární choroby? Český premiér upozornil na nezbytnost zdravotní péče týkající se všech vážných nemocí už začátkem března, co jste dělali vy? Kydali na minulou vládu, strašili lidi a odsoudili tisíce pacientů k smrti, v důsledku zanedbané zdravotní péče,“ myslí si dotyčný.

Podotkl také, že dle odhadů odborníků v důsledku, odkládání operací a odmítání ordinovat zemřely zbytečně tisíce lidí. Oficiální statistiky prý hovoří o tom, že od začátku roku zemřelo na Slovensku více než 21 450 lidí.

Následně se v další části vrací ke svému příteli, který byl podle něj skvělý, dobrý a laskavý člověk - zkrátka jeden z nejlepších lidí, jaké znal. „Zabili jste ho vy. A vyzývám vás k odpovědnosti, vyzývám k odpovědnosti i všechny ty prašivé politiky, kteří před kamerami hráli divadlo, ale ve skutečnosti opustili ty, kteří nejvíce potřebovali pomoc,“ dodává.

Podle jeho slov to navíc měla být doba, na kterou se mělo vzpomínat jako na „Matovičovy děti“, ale zbyly z toho jen „Matovičovi mrtví“. „A já jen doufám, že vás rodiny zesnulých budou za to všechno, co jste napáchali, žalovat,“ nebojí se ostrých slov.

V závěru pak vzdal čest památce svého přítele, ale také památce všech, kteří zemřeli kvůli lidské lhostejnosti.

Reakce na slova Chmelára

Poté, co Chmelár zveřejnil tento odvážný status, objevila se spousta názorů a reakcí. Jako jeden z mnoha se k věci vyjádřil politolog Radoslav Štefančík, podle kterého by slovenská země mohla bez represivních opatření dopadnout velmi špatně.

„Vypadá to, že pana Chmelára jeho politické ambice neopustily a tentokrát se chystá oslovit celou slovenskou konspirační scénu. Možná se za několik měsíců opět dozvíme, že tento věčně neúspěšný politický kandidát chce opět sáhnout na nějakou veřejnou funkci. A zpochybňování protiepidemických opatření se mu může docela hodit,“ zhodnotil celou věc Štefančík.

Podotkl také, že v tomto případě by Chmelárovi měl stačit pohled do Itálie , USA nebo Brazílie. „Tady politici situaci podcenili a nakonec tam nezemřel „pouze“ něčí kamarád, ale tisíce lidí, kteří mohly být stále mezi námi. V tomto případě tak platí, díkybohu za Pellegriniho i Matoviče,“ uzavřel politolog.

Chmelár však neváhal a na jeho slova zareagoval, i když uvedl, že už se k této záležitosti nechtěl vyjadřovat, protože je to pro něj příliš osobní a bolestivé. Přesto však dodal, že se mu nelíbí, že si o něj v bulváru otírá ústa dvorní politruk Štefančík, a tak musel „odložit smoking a vstoupit na chvíli do ringu“.

Politruk Penty Štefančík

V úvodu svého dalšího příspěvku ale o dotyčném nehovoří jako o politologovi, nýbrž jej označuje za typického politruka ze sovětské éry, kterého totalitní moc využívala k ideologické propagandě. „Dnes ho pro stejné cíle využívá vydavatel Pľusky, finanční skupina Penta,“ uvedl.

Zmínil také, že tento člověk o něm před volbami na objednávku napsal tolik pomlouvačných nesmyslů, že by mnohé z nich byly na žalobu, kdyby on sám nectil svobodu projevu. Nicméně, pokud jde o dané téma, Chmelár se pokusil shrnout, co Radoslav Štefančík vyvodil z jeho FB statusu.

„K jeho obvyklým bludům jen tolik: právě takové konstrukce jsou kvintesencí a základním znakem každé konspirace. Nepodložené dohady bez jakékoliv opory ve faktech jsou hanbou pro každého, kdo o sobě tvrdí, že je „politolog“ a za takové neprofesionální blouznění by měl okamžitě odevzdat diplom. Takové výpovědi mají totiž hodnotu ankety na ulici v pořadu I moudrý se zmýlí,“ konstatuje.

„Za druhé, Radoslav Štefančík si přirozeně vymýšlí, a ne poprvé,“ uvedl a připomněl, co tvrdl v lednu o volbách. „Štefančík se mýlí tak pravidelně a tak často, že je divné, že se dosud nestal terčem žádných vtipů a média ho berou jako seriózního analytika,“ poznamenal.

Dodává, že pro spekulace nepotřebuje člověk odbornou kvalifikaci a může se zeptat jakéhokoli „dementa“ na jeho názor a ten bude mít stejnou hodnotu jako názor děkana Štefančíka. Myslí si tak, že názor odborníka by se měl projevit v kvalifikované a kompetentní odpovědi, která se opírá o fakta nebo zjištěná data, jinak je to zneužívání postavení pro jiné cíle.

Zdůraznil také, že opravdu není důležité, jak věci „vypadají“ podle Štefančíka. Znovu zopakoval, že v reakci na výsledky voleb odstupuje z postu předsedy hnutí a že jeho slovo má váhu. „Odcházím z politiky, důvody pro fanoušky objasním později podrobněji, ale prozatím musí stačit, že o tom rozhodli voliči. Kromě toho jsem přesvědčen, že nezávislejší postavení mi více svědčí a mé veřejné angažování již nebude moci být zpochybňováno zlomyslnými skřety, že si honím politické body,“ řekl a ujistil, že se bude veřejně angažovat i nadále, ale bude to dělat ve svém volném čase a nebude sloužit zájmům nějaké finanční skupiny jako to dělá Radoslav Štefančík.

„Tolik k jeho výmyslům,“ řekl a podotkl, že si do něj Pľuska ráda vždy kopne. „Ale projevit tolik neúcty vůči pietě může opravdu jen bezcharakterní člověk. Pane Štefančík, seberte odvahu a přijďte v pondělí v pět před Úřad vlády, kde budou pozůstalí obětí nemocí, které kvůli nařízením vlády nebyly léčeny, klást svíčky. Přijďte jim říct do očí, že jsou konspirátoři, když přišli o blízké vinou některých nesmyslných vládních opatření. Zopakujte jim, co jste řekl tomu bulvárnímu plátku, ať vám naplivou do obličeje,“ vyzval jej.