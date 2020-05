Eduard Chmelár: Russiagate je největší lež od doby války v Iráku

„Čtyři roky nám lhali, že Donaldovi Trumpovi pomohl zvítězit Vladimir Putin a že za depešemi WikiLeaks stojí ruské zpravodajské služby. A když vyšlo najevo, že je to lež, nedokážou se ani omluvit. Pokud válka v Iráku poškodila reputaci mainstreamových médií, aféra Russiagate ji úplně zničila. A ještě se budou divit, že se zvýšila poptávka po alternativních médiích,“ napsal ke svému videu na Facebooku s dovětkem, že YouTube nedovolil ani propagaci daného videa.

V samotném videu začíná Chmelár poznámkou, že asi před dvěma týdny se zhroutila největší konspirace Západu od doby války v Iráku, která se do dějin zapsala jako Russiagate. Historik pokračuje s vysvětlením, že představitelé Demokratické strany a části mainstreamových médií tvrdili, že Donald Trump zvítězil jako prezident jen díky spojenectví s Vladimirem Putinem a spiknutí Kremlu, které vedly ruské tajné služby.

Nejsou důkazy

Podle tohoto obvinění měly stát za uniknutými e-maily ministerstva zahraničí a Hillary Clintonové, které zveřejnil portál WikiLeaks, ruské zpravodajské služby, tvrdí Chmelár ve videu. Dále pokračuje s tím, že Julian Assange neustále tvrdil, že informace dostal od tzv. insidera, tedy od člověka zevnitř, ne od ruských tajných služeb.

Jak Chmelár uvádí, vše vedlo k vyšetřování v čele s bývalým ředitelem FBI Robertem Muellerem. Ve zprávě, která byla vydána Muellerem, je ovšem uvedeno, že žádné důkazy neexistují.

„Ta představa, že by byl Trump nějakým spojencem Putina, je prostě při porovnávání takových faktů šílená. I přesto z nás ale dělali hlupáky a pracovalo se s tím, jako by to bylo úplně jednoznačné,“ tvrdí Chmelár.

Historik však připomíná, aby se nezapomnělo, co bylo samotným jádrem věci. „Jádrem problému bylo to, zda Donald Trump byl součástí nějakého spiknutí proti Americe, zda Rusko zasahovalo do voleb a zda šlo o nějaké spiknutí ruských tajných služeb. Muellerova zpráva uvedla, že na toto prostě neexistují žádné důkazy,“ tvrdil Chmelár.

Pravda se ukázala

„To, co tvrdil Julian Assange od začátku, to, co tvrdili nezávislí novináři, komentátoři, analytici od začátku, se ukázalo jako pravda,“ uvedl.

Dále zmiňuje situaci, která nastala před dvěma týdny. Tehdy prezident firmy CrowStrike, kterou si najalo vedení Demokratické strany, aby našla důkazy o tom, že za hacknutými e-maily Hillary Clintonové stáli Rusové, Sean Henry vyhlásil, že o tom žádný přímý důkaz nemají.

A jaké z toho vyplývají důsledky? I na to se Chmelár zaměřil. Ve videu uvedl, že i během války v Iráku se používaly stejné metody tzv. brainwashingu, hoaxů, dezinformací, jako se používají dnes. „A právě toto selhání, když miliony lidí zjistily, že média jim lžou, tohle bylo klíčové pro vznik takzvaných alternativních médií.“ Ve svém videu zmínil rovněž českou ricinovou kauzu.

„Nejsou žádné důkazy, i přesto je však to Rusko obviňované. Je to ten stejný případ, ta stejná paranoia. (…) My jsme tu opravdu nucení stavět se k Rusku jako k nepříteli, za chvíli nás budou nutit, abychom se takto chovali i k Číně a nikdo z nich nedokázal vyvrátit, nyní už tedy nemusí vyvracet nic, teď se musí jen omluvit. Ale oni se nejenom nedokáží omluvit, oni to nedokáží ani uveřejnit,“ vyjádřil svůj postoj Chmelár.