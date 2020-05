„Kecání Matoviče způsobuje reálné škody.“ Pellegrini vyzval premiéra, aby nepořádal tiskovky

Místopředseda Národní rady Slovenské republiky Peter Pellegrini na Facebooku nešetřil kritikou na adresu chování svého nástupce ve funkci premiéra Igora Matoviče, a to kvůli jeho výrokům na tiskových konferencích, za které nenese odpovědnost.

„ ‚Děti do konce června zůstanou doma na sto procent.‘ Kolik takových výroků předsedy vlády již zaznělo a za pár dní se ukázaly jako nesmysl? Zatímco tento nakonec znamenal pouze rozčarování rodičů i ekonomů, jeho další kecání způsobuje lidem na Slovensku reálné škody,“ zkritizoval slovenského předsedu vlády jeho předchůdce.

Podle Pellegriniho, premiér má totiž neutuchající a neodolatelnou touhu něco na tiskovce sdělovat a vůbec si neuvědomuje, že jeho výroky berou stále mnozí lidé vážně.

„Ve snaze vzbudit dojem člověka, který řeší problémy, často oznámí něco, co si právě na tiskovce vymyslel, nebo zapomene dodat podstatné ‚podrobnosti‘, které v té době ještě nejsou známé,“ podotkl expremiér.

Pellegrini se neskrýval své rozčilení kvůli nedodržení avizovaného termínu spuštění aplikace, umožňující domácí izolaci. Dodal, že Matovič podlehl své touze udělat divadelní tiskovku na hranicích a oznámit konkrétní termín spuštění aplikace, přestože od jeho slov závisel asi tak jako od počasí.

„Za chaos na hranicích není zodpovědný Google ani Apple, které si dělají svou standardní práci, ale vláda, která oznámila lidem něco, co vůbec neuměla garantovat. A to už ani neříkám, že to byl x.tý termín spuštění aplikace, který se několikrát odkládal kvůli průtahům s její přípravou na Slovensku,“ okomentoval problémy Pellegrini.

Zkušený politik upozornil na obdobné komplikace i v jiných sférách, kterých se dotkla karanténní omezení.

„Podobně obalamutit premiér majitele restaurací, kteří toužebně čekali na jejich otevření,“ pokračuje Pellegrini.

Připomněl výrok Matoviče, který uvedl, že podmínky na jejich provoz v interiéru budou stejné jako na terasách.

„Zapomněl však přitom na podstatnou skutečnost, že uvnitř bude platit podmínka 15 m2 plochy na jednoho člověka, což pro mnohé podnikatele udělalo otevření jejich provozů prostě ekonomicky neziskové,“ upozornil Pellegrini.

Na závěr svého příspěvku expremiér zpochybnil nutnost účasti Matoviče na tiskových konferencích.

„Jediné řešení, které se mi zdá nejlepší pro lidi i slovenskou ekonomiku, je proto vyzvat premiéra Matoviče, aby alespoň příští dva týdny neorganizoval žádnou tiskovku a ponechal informování na ty, kteří se věci alespoň trochu rozumí a dají lidem pravdivé a hlavně úplné informace,“ uzavřel Pellegrini.

Protesty na hranici a postup zdravotnického úřadu

Dříve slovenská média informovala o tom, že navrátilci, kteří odmítají jít do státní karantény, v pátek a v noci blokovali hranice s Rakouskem.

Ráno už byla situace klidnější a blokáda skončila, i když byly hlášeny další ojedinělé incidenty nebo pokusy jednotlivců o novou blokádu.

Úřad veřejného zdravotnictví již vydal nové nařízení, které umožní přechod ze státní do domácí karantény.

Tuto možnost dostanou lidé, kteří od pátku 22. května 2020 od 20:00 přijdou na území SR.

„Pro lidi, kteří čekají na hranicích, to znamená možnost přijít na Slovensku do státních karanténních center, které budou moci opustit, jakmile bude dostupná eKaranténa,“ informovala mluvčí rezortu Daša Račková.

Všem osobám, které od 22. května vstoupí na území SR, tak nařídil ÚVZ izolaci v zařízeních určených státem na dobu nezbytnou k provedení laboratorní diagnostiky onemocnění covid-19 nebo prokázání se aktivovanou mobilní aplikací na sledování dodržování nařízené izolace.

„Potvrzení aktivace mobilní aplikace eKaranténa zajistí příslušník policie v zařízení určeném státním. Následně po zjištění negativního výsledku testu na onemocnění covid-19, ale po potvrzení aktivování mobilní aplikace, se této osobě nařizuje izolace v domácím prostředí v celkové době 14 dní,“ vysvětlila Račková.

Tyto osoby jsou následně povinné přesunout se na místo izolace v domácím prostředí. Zároveň osoby, které se v zařízení určeném státem nepodrobili testu na onemocnění covid-19, jsou povinné se nejdříve na pátý den od vstupu na území SR takovému testu podrobit.

Zároveň jsou osoby po návratu na Slovensko povinné oznámit tuto skutečnost telefonicky či elektronicky poskytovateli zdravotní péče. Občané, kteří nemají na území SR uzavřenou dohodu se zdravotní pojišťovnou, jsou povinni oznámit umístění do izolace místně příslušnému lékaři kraje.