Pandemie zasahuje do nákupního plánu pro slovenskou armádu. Dodání houfnic Zuzana 2 se opozdí

Tiskové agentuře Slovenské republiky to sdělila mluvčí Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

„Počet techniky a termíny dodání jsou v současnosti předmětem jednání,“ přiblížila zástupkyně resortu s tím, že se připravuje dodatek kupní smlouvy.

Podle předběžného návrhu harmonogramu by měla firma dodat prvních pět kusů houfnic do 15. prosince tohoto roku, dalších 12 nejpozději za rok poté a posledních osm do 15. prosince 2022.

„Vzhledem k tomu, že uvedený dodatek je aktuálně ve stádiu zpracování návrhu, v rámci dodání ještě může dojít ke změně termínů a počtu kusů,“ dodala Kovaľ Kakaščíková.

Připomíná se, že nákup 25 dělostřeleckých zbraňových systémů 155 mm ShKH Zuzana 2 schválila vláda v roce 2018 během působení ministra obrany Petera Gajdoše.

Houfnice jsou produktem slovenského obranného průmyslu. Náklady na dodávky by neměly překročit objem 175 milionů eur s DPH. První čtyři kusy měly původně dodat v červnu tohoto roku.

Druhá generace houfnic Zuzana doplní 16 kusů houfnic 2000 Zuzana, které armáda nakoupila v letech 1998 až 2000. Samohybná kanónová houfnice Zuzana 2 je autonomní dělostřelecký zbraňový systém se samočinným nabíjením.

V polovině měsíce ministr obrany Jaroslav Naď po setkání se zástupci státních zbrojařských podniků skupiny DMD na Považí prohlásil, že slovenský obranný průmysl potřebuje dlouhodobá řešení rozvoje, aby se jeho potenciál plně rozvíjel.

Během návštěvy města Dubnica nad Váhom se ministr zajímal také o výrobu 25 kusů modernizovaných dělostřeleckých systémů Zuzana 2 pro Ministerstvo obrany SR.

Připomněl, že slovenský obranný průmysl má v zemi dlouhou tradici a slovenské podniky jsou stejně kvalitní jako světové.

„Znamenají významný potenciál a strategický zájem státu, pokud jde o bezpečnost dodávek pro Ozbrojené síly SR, ale také z hlediska hospodářství a zaměstnanosti. Abychom však tento potenciál mohli plně rozvinout, potřebujeme dlouhodobá řešení jeho rozvoje,“ řekl.

Dodal také, že slovenské společnosti se mohou spolehnout na podporu resortu.