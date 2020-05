„Matovič si udělal z boje proti koroně náboženskou misi.“ Rakouská média se podle Draxlera vysmála slovenské vládě

Podle slov Draxlera se rakouské noviny vysmály boji slovenského premiéra proti koronaviru. „Právě jsem si v rakouském deníku Die Presse (hlavní seriózní noviny země, pozn. red.) přečetl ironický článek o Igorovi Matovičovi. Píše se v něm, jak si IM udělal z boje proti koroně jakousi náboženskou misi a snaží se vypadat jako zachránce země, i když tu před šířením epidemie zachránila hlavně rychlá opatření předešlé vlády,“ píše Draxler na své facebookové stránce.

Politik také poukázal na to, že rakouští novináři píšou o „nešťastném přístupu“ k Slovákům, vracejícím se z Rakouska domů. Kromě toho, že zlobí a do zoufalých situací přivádí samotné občany SR, podráždění je i na straně Rakušanů, kterým se dává najevo, že Slováci nejsou připuštěni do svých domovů kvůli svému předešlému pobytu tam.

„Znovu upozorňuji na to, že Matovičovy úlety jsou nešťastné i pro to, co dělají z hlediska vztahů s politiky jiných zemí. I v tomto článku je cítit podrážděný tón z toho, jak se Matovič vyjadřuje o jejich zemi jen proto, že mají o něco více případů nákazy. My bychom se přitom s Rakouskem opravdu měli snažit vycházet velmi přátelsky,“ dodává Draxler.

„Takové trpělivé prohlubování hospodářské spolupráce s klíčovými partnery bychom potřebovali jako sůl. Bohužel i vlády Směru přebraly politiku Dzurindových vlád v tom, že aktivita se soustředila na příchod investorů do montážních hal. Pár měsíců se vyjednává a pak se ohlásí investice. Protože se málokomu chtělo dělat tu opravdu složitou práci budování továren, které by zde měly i výzkum a vývoj,“ dodal Draxler na závěr.

Podráždění ze strany Rakušanů je podle něj cítit už i na slovenském trhu. „Tento týden mimochodem oznámil jeden z největších rakouských investorů u nás, firma Miba, první propouštění. Když jsem byl ministrem, jednal jsem s předsedou jejich dozorčí rady a zástupcem hlavních akcionářů o tom, že by tato významná strojírenská firma mohla přenést část výzkumu a vývoje na Slovensko – sami mi to nabídli. Samozřejmě, že takový projekt chce čas a po volbách už v tom nikdo nepokračoval. Dnes jdeme opačných směrem, firma u nás opouští i dělnické profese,“ uvedl bývalý slovenský ministr.

„Ale dělalo se alespoň něco. Za Matoviče nám začnou odcházet i ty montážní haly. A ještě si všemožně pokazíme vztahy se sousedy,“ podotkl.