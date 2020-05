Na Slovensku padlo obvinění z proamerické orientace. Může za to kabinet Matoviče

„Pokud si někdo myslel, že vyzvednutí USA jako ‚strategického partnera‘ v programovém prohlášení kabinetu Matoviče je pouze formální záležitostí, tak praktická politika této vlády ho rychle vyvede z omylu,“ upozorňuje na úvod příspěvku Chmelár.

Poté analytik připomíná nejvěhlasnější kroky USA, týkající se zahraniční politiky země. Jde o výpověď smlouvy o likvidaci raket krátkého a středního doletu, odstoupení od íránské jaderné dohody, zrušení účasti na pařížské klimatické dohodě, vystoupení z UNESCO. Nechybí zmínka i o zmrazení financování Světové zdravotnické organizace a zablokování rezoluce Rady bezpečnosti OSN o globálním příměří.

„Před dvěma měsíci ˂USA˃ začaly uvažovat i o obnovení nukleárních zkoušek po téměř 30 letech, zničily i další pilíř mezinárodní bezpečnosti, když ve čtvrtek ohlásily odstoupení od Smlouvy o otevřeném nebi,“ popsal poslední kroky USA Chmelár.

Zdůraznil, že dotyčná smlouva je důležitým nástrojem mezinárodní kontroly zbrojení, a proto desítka členských zemí EU přijala prohlášení, v němž oznámila, že bude smlouvu dodržovat i nadále.

Autor upozornil, že mezi podpisy ministrů zahraničí Belgie, České republiky, Finska, Francie, Holandska, Lucemburska, Německa, Španělska, Švédska a Itálie by se marně hledal podpis Slovenska.

Hřály si hada na prsou

„Korčokovo ministerstvo zahraničí přijalo zvláštní prohlášení, ve kterém sice ‚lituje‘, že USA chce od smlouvy odstoupit, zároveň však pro tento krok vyjádřilo pochopení a vynadali za to Rusku,“ napsal Chmelár.

Autor považuje za zvláštní skutečnost, že Donald Trump bourá mezinárodní bezpečnostní architekturu a přibližuje svět nebezpečně k válce.

„Ale z eskalace napětí stále obviňujeme Ruskou federaci. Některé evropské státy se chovají stejně jako před druhou světovou válkou, kdy nechtěly pochopit, kdo je hlavní hrozbou pro mír a hřály si hada na prsou v podobě nacistického Německa,“ varuje historik.

V příspěvku Chmelár kritizuje Slovensko za to, jak vnímá politiku Spojených států a navíc poléhá vlivu Donalda Trumpa.

„Slovensko přešlo mlčením šílený nápad USA přemístit jaderné zbraně z Německa do sousedního Polska na hranice s Ruskem, ale vybíjí svou energii na ospravedlňování neomluvitelného porušování mezinárodních dohod ze strany USA a přebírá pochybnou rétoriku Donalda Trumpa o vině Ruska bez jakýchkoli relevantních argumentů a racionálních důkazů,“ poznamenal Chmelár.

Kouzlo intrik

V komentáři mediální analytik odkazuje na svůj dřívější příspěvek, věnovaný výmyslu aféry Russiagate proamerickými konspirátory a propagandisty. Ke svému příspěvku vložil také své dvacetiminutové video na YouTubu, ve kterém se touto kauzou zabývá.

„Čtyři roky nám lhali, že Donaldu Trumpovi pomohl zvítězit Vladimir Putin a že za depešemi WikiLeaks stojí ruské zpravodajské služby. A když vyšlo najevo, že je to lež, nedokážou se ani omluvit. Pokud válka v Iráku poškodila reputaci mainstreamových médií, aféra Russiagate ji úplně zničila. A ještě se budou divit, že se zvýšila poptávka po alternativních médiích,“ napsal dříve ke svému videu na Facebooku s dovětkem, že YouTube nedovolil ani propagaci daného videa.

V této souvislosti Chmelár obvinil šéfa parlamentního evropského výboru Tomáše Valáška a státního tajemníka resortu diplomacie Martina Kluse, kteří tuto konspiraci šířili jako fakt, že se neomluvili.

Historik dodal, že tito politici vtahují Slovensko do dalších mezinárodních intrik, ačkoli Rusko obvinění z porušování smlouvy (což je tradiční Trumpova záminka na její ukončení) důrazně odmítá.

„A vzpomeňte si při této příležitosti přece jen ještě jednou na absurdní a vymyšlenou aféru Russiagate, opakujte všechny ty nepřátelské kroky, které Trump vůči Putinovi provedl a které dramaticky zhoršily rusko-americké vztahy - a zeptejte se sami sebe, zda se takto chovají spiklenci,“ podotkl autor.

V komentáři Chmelára nechybí ani výzva adresovaná vlastnímu národu.

„Nenaleťme další lži a nepřispějme k dalšímu rozbíjení Evropy. Proč to dělají Spojené státy, to dobře víme, jejich zájmem je klasické divide et impera (rozděl a panuj), oni si přejí vidět Evropu rozdrobenou a podřízenou americkému impériu. Ale proč jedná proti zájmům České republiky její vláda? Proč narušuje jednotu Evropy a chová se jako vazal USA? Toto není proevropská, ale proamerické orientace státu,“ zdůraznil autor.