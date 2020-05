Slovenský ministr obrany promluvil o smlouvě na stíhačky F-16 a o výdajích na obranu

V diskusním pořadu kromě jiného také uvedl, že má ambici splnit závazek NATO v odvádění dvou procent HDP na obranu. Vyjádřil se rovněž k platům vojáků. Podle jeho slov se jejich platy nebudou snižovat i přesto, že po koronakrizi bude rozpočet dalších výdajů velmi ohraničený.

Promluvil rovněž o smlouvě na stíhačky F-16. Podle jeho slov by ji Slovensko sice mohlo zrušit, přišlo by však o zaplacenou miliardu. K aktuální situaci sdělil, že jsou blízko k podepsání dohody na změnu financování. Rovněž dodal, že Slovensko by mohlo mít problém, pakliže by první stíhačky nepřišly v plánované době, tedy v roce 2023.

Naď zmínil i rekonstrukci Letiště Sliač, které souvisí s nákupem daných stíhacích letounů. Daná rekonstrukce by mohla být podle jeho slov o něco dražší, než předpokládalo bývalé vedení resortu. Dodal, že zatím je nutné upravit letiště Kuchyňa, kam se bude přesouvat technika během rekonstrukce Sliače. Zároveň konstatoval, že pakliže by přišla nabídka na spolufinancování těch či jiných projektů, patrně by na ni přistoupil.

Slovenský ministr obrany rovněž zmínil, že byly pro veřejnost zpřístupněny smlouvy na zmíněné stíhačky F-16 a také vrtulníky Black Hawk. Kromě toho je v plánu zveřejnit další smlouvy, například na prodloužení servisu stíhaček MiG-29. Podle jeho slov je to proto, aby lidé věděli, kam jde každé euro.

Slovensko a nákup amerických stíhaček F-16

Bratislava podepsala s Washingtonem smlouvu o nákupu 14 víceúčelových stíhaček F-16 Block 70/72 na konci roku 2018. Slovensko v současné době k obraně svých hranic využívá stíhačky MiG-29. K jejich nahrazení americkými F-16 má dojít na přelomu roku 2022 a 2023.

Za 14 stíhaček F-16 Block 70/72, munici a kompletní provozní zázemí zaplatí země více jak 1,6 miliardy eur (přes 41,35 miliardy korun). Jde o nejdražší modernizaci vojenské techniky v dějinách republiky.

Při podpisu smlouvy tehdejší slovenský premiér Peter Pellegrini zdůraznil, že Slovensko tímto nákupem deklarovalo své jasné ukotvení v NATO a EU, stejně jako svůj závazek poskytovat 2 % HDP na obranu v roce 2024. Zároveň Slovensko a USA vyjednávají dohodu o obranné spolupráci, na jejímž základě USA pomohou Slovensku s modernizací vojenských letišť.