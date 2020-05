„Ztratila kontakt s normálním životem.“ Eurokomisařka, která označila kritiky migrace za rasisty, to schytala od Hrnka

„Vážená paní komisařko, v našem tisku jsem se dočetl, že ilegální imigraci různých osob z celého světa do Evropské unie považujete za nutnou, obohacující, prý také ve Švédsku je třetina doktorů imigranty. Možná jste jen zapomněla dodat, že většina těch doktorů je ze zemí EU, popřípadě východní Evropy. Ale to není podstatné. Podstatné je to, že jste označila všechny ty, kteří jsou proti ekonomické imigraci z Afriky a Asie, většinou muslimů, neochotných se přizpůsobit domácímu obyvatelstvu, za pravicové extremisty a rasisty,“ začal svůj dopis Hrnko.

Poukázal, že podle logiky Johanssonové on a většina Slováků jsou pravicoví extremisté a rasisté. Uvedl však, že jsou „obyčejní občané, kteří ctí své předky a chtějí klidnou budoucnost pro své potomky“.

„Naši předkové nechodili loupit po celé Evropě jako předkové Švédů od dob Vikingů až po bitvu u Poltavy roku 1709, kdy ruský car Petr I. definitivně zlomil velmocenské choutky švédských panovníků. Oni jen staletí obdělávali svá pole, dolovali bohaté zdroje drahých kovů a železa, budovali svou zemi, aby byli jejich potomci bohatší a lépe se jim žilo. A když bylo třeba, tak vzali do rukou zbraně a bránili svou vlast. Odvrátili mnohé invaze od Hunů přes Avary, Mongoly, Osmany i Švédy (generalissima L. Torstenssona). Doslova lze říci, že každá hrouda naší země je pokropená potem a krví našich předků. Posledně se vzepřeli roce 1944 ve Slovenském národním povstání proti invazi německých nacistických vojsk. Žádat od nás, abychom naši zemi vydali v plen cizincům a protivení se tomu označit za pravicový extremismus, je od Vás jen nehoráznost, která není ničím ospravedlnitelná,“ dodal k tomu historik Hrnko.

Dále prohlásil, že kritici masové migrace jen chtějí zachránit svou vlast v původní podobě. „My nechceme takové obohacení imigranty, jaké sledujeme v některých západoevropských zemích včetně Švédska. My nestojíme o to, aby našim sedmnáctiletým dívkám uřezávali hlavy zhrzený milenci, my nechceme, aby se naše ženy bály vyjít na ulici, neboť nevědí, za kterým rohem je může někdo znásilnit. My nechceme, aby v našich městech byly no-go-zóny, jak to je v Göteborgu nebo Stockholmu. My chceme jen klidně žít ve své zemi, v takové, jakou jsme zdědili po svých předcích. Označovat to za pravicový extremismus a rasismus může jen absolutně bezcitný člověk, který ztratil kontakt s normálním životem a jehož cílem je totálně destruovat společenský řád v evropských státech,“ uvedl.

„Paní komisařko, když jsme vstupovali v roce 2004 do Evropské unie, vstupovali jsme do uspořádaného svazku států, v němž platilo právo a ctil se názor občanů. Za poslední léta se tato unie změnila na rozvrácený spolek, který vnucuje svým poddaným různé výmysly neokonzervativců, neomarxistů a doslova neobolševiků. Vůči těmto ideologiím nelze být tolerantním a jejich reprezentanti nemohou žádat žádnou vynucenou solidaritu,“ podotkl Hrnko ve svém dopise.