„Jsem hrdá na to, že Slovensko v těchto dnech podalo Ukrajině pomocnou ruku.“ Čaputová napsala o telefonátu se Zelenským

Na stránkách ukrajinského prezidenta se uvádí, že si s Zuzanou Čaputovou vyměnili názory ohledně situace na Ukrajině a na Slovensku v souvislosti s pandemií covidu-19. Hovořili také o opatřeních, která obě země kvůli této situaci přijaly, na překonání důsledků krize a obnovení ekonomiky.

„Jen málo zemí dokázalo převzít kontrolu nad šířením epidemie, jak se to povedlo Slovensku. Přeju vám sílu a dobré zdraví k překonání výzev, které pandemie nastolila. Má soustrast míří k rodinám, které ztratily své blízké a přání uzdravení k nemocným,“ cituje Zelenského tisková služba.

Ukrajinský prezident vyjádřil vděčnost slovenské prezidentce za humanitární pomoc, kterou poskytlo Slovensko Ukrajině na boj proti šíření koronaviru. Kromě toho prezident Ukrajiny informoval Čaputovou „o posledních krocích Ukrajiny v přijetí klíčových reforem“ a požádal o další podporu země ve spolupráci s EU a mezinárodními finančními organizacemi.

Dále Zelenskyj zdůraznil zájem ukrajinské strany o rychlý podpis ukrajinsko-slovenské dohody, která umožní obnovit práci mezinárodního letiště Užhorod.

„Toto letiště je pro Ukrajinu a pro Zakarpatskou oblast velmi důležité. Těším se na rychlé schválení dohody Slovenskem. Jsem také přesvědčen, že po dokončení karanténních opatření by naše vlády měly společně usilovat o obnovení dynamiky spolupráce v oblasti obchodu, hospodářství, dopravy a příhraničních oblastí,“ uvedl Zelenskyj.

Dodal, že prezidentka Čaputová potvrdila pozvání na oficiální návštěvu Slovenska, které Zelenskyj „s vděčností přijal“.

Dar pro prezidentku

Také prezidentka Zuzana Čaputová informovala o telefonátu, a to na sociální síti Facebook. „Dnes jsem telefonovala s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Když jsme před rokem oba nastupovali do úřadu, ani jeden z nás nečekal takový dramatický vývoj situace. Situace na Ukrajině v souvislosti s pandemií není jednoduchá a jsem hrdá na to, že Slovensko v těchto dnech podalo Ukrajině pomocnou ruku, včetně poskytnutí ochranných prostředků nebo sanitek,“ napsala v příspěvku, ke kterému vložila i fotografii z jejich dřívějšího setkání.

Uvedla, že v současnosti jednají s Ukrajinou i o poskytnutí ventilačních přístrojů nebo testů na covid-19. Prezidentka vyjádřila naději, že i toto by mohlo Ukrajině situaci pomoci stabilizovat.

„Naši pomoc prezident přijal jako znak pokračujícího partnerství a přátelství i v těchto těžkých dobách,“ napsala.

„Jsem ráda, že Volodymyr Zelenskyj přijal mé pozvání na oficiální návštěvu Slovenska. Ráda ho přivítám v Bratislavě hned, jak nám to zdravotní a pandemická situace dovolí. A potěšil mě i dar, který mi prezident prostřednictvím naší ambasády v Kyjevě poslal – tradiční ukrajinskou vyšivanku,“ uzavřela prezidentka.

Zmínila, že se Zelenským vedli rozhovor i o situaci na východě Ukrajiny s tím, že situace se nezlepšuje a konflikt i nadále pokračuje. Dodala, že opět vyjádřila Ukrajině podporu a její suverenitě a územní celistvosti.