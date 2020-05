Matovič vysvětlil, proč si spletl Maďarsko s Tádžikistánem. Hlavně, že zase našel viníka, smějí se uživatelé

V úterý předseda slovenské vlády Igor Matovič na své oficiální stránce na Facebooku zveřejnil příspěvek, v němž informoval o nové dohodě mezi Slovenskem a Maďarskem. Výsledkem jednání mezi premiéry obou států je dohoda, podle níž obyvatelé Slovenska mohou vycestovat do Maďarska na dobu až 48 hodin, aniž by museli projít testem či povinnou karanténou. Stejně to platí i pro obyvatele Maďarska v případě jejich cesty na Slovensko.

„Slovensko-maďarská sounáležitost (do 48 hodin bez omezení). Pozval jsem na oběd mého maďarského kamaráda Józsefa Berényiho…a během něho mi přišla radostná zpráva z Maďarska,“ uvedl slovenský premiér.

Zpráva o uvolnění restrikcí mezi oběma státy nebyla jediným tématem, které přilákalo pozornost médií a uživatelů. Někteří si totiž všimli, že do textu ve svém příspěvku Igor Matovič místo státní vlajky Maďarska přidal vlajku Tádžikistánu, které jsou si podobné.

Dnes ráno slovenský premiér přiznal tuto chybu. Ve svém dalším příspěvku na sociální síti sdělil, že příčinou tohoto trapasu je vada zraku. Podle jeho slov právě proto poprosil svého kolegu, slovenského politika maďarského původu Józsefa Berényiho, aby vybral vlajku Maďarska. Nehledě na následné pochybnosti Matoviče ohledně toho, zda vybraná vlajka je opravdu maďarská, se oba politici shodli v názoru, že ve středu bílého pruhu je pouze stín, nikoliv něco dalšího. Stejně jako vlajka Maďarska se tádžická vlajka skládá ze tří vodorovných pruhu, a to červeného, bílého a zeleného. Hlavním rozdílem však je to, že vlajka Tádžikistánu ve středu bílého pruhu obsahuje navíc znak se zlatou korunou a sedmi hvězdami.

„Když jsem psal tento status, byl u mě Berényi József a jelikož bych měl nosit brýle, ale nenosím – a vlaječky byly na mém počítači tak 4x2 mm velké, poprosil jsem ho, aby mi našel mezi vlajkami tu maďarskou…a našel,“ vysvětlil původ této kauzy slovenský premiér.

Následně Igor Matovič vyslovil názor, že ve skutečnosti nešlo o nic podstatného a uvedl, že ve svém telefonátu s Berényim Józsefem se vysmáli těm, kteří se snaží kritizovat slovenského premiéra kvůli této chybě.

Reakce uživatelů

Uživatelé na sociální síti aktivně reagovali na vysvětlení Matoviče. Řada z nich vytkla slovenskému premiérovi jeho opakovaně se projevující náchylnost k tomu, aby uvalil odpovědnost za své chyby na někoho jiného.

„Překlep může udělat každý, vždyť’ o nic nejde, ale obvinit někoho jiného, tak to je fakt ubohé. Stačilo napsat ‚pardon, neměl jsem brýle’, nikdo by to už neřešil,“ sdělil svůj pohled na situaci uživatel Marián Svozilek.

S tímto postojem se shodla i další komentující.

„Zase je na vině někdo jiný. To je fakt sranda s tebou, Igore,“ napsala Monika Vlckova Staible.

Mnozí uživatelé to přitom brali na lehkou váhu a tvrdí, že v podstatě o nic nejde a není žadný důvod k tomu, aby se věnovali další kritice slovenského premiéra.