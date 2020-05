Slováci mohou na 48 hodin vycestovat do několika evropských států

Od středeční půlnoci se mohou Slováci a lidé s trvalým nebo přechodným pobytem na Slovensku vydat do Maďarska, Polska, Česka, Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Německa a Švýcarska, při zpáteční cestě na území Slovenska nemusí předložit negativní test na covid-19, nečeká je ani karanténa. Pobyt v těchto zemích však nesmí přesáhnout 48 hodin.

O nových pravidlech cestování informuje Úřad veřejného zdravotnictví. Slováci a osoby s trvalým nebo přechodným pobytem na Slovensku tak mohou vycestovat celkem do osmi evropských zemích. Pokud se vrátí do 48 hodin, nemusí na hranicích předkládat test na covid-19, nemusí tak ani do čtrnáctidenní karantény.

Úřad také uvádí, že čeští občané a osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v Česku mohou na Slovensko vycestovat z Česka nebo Maďarska. Na Slovensku mohou strávit 48 hodin a také na hranicích nemusí předkládat negativní test na covid-19.

Stejné pravidlo se týká i Maďarů i osob s trvalým nebo přechodným pobytem v Maďarsku. Mohou na Slovensko vycestovat z Česka a Maďarska, také nemusí překládat negativní test.

Všechny osoby, které na Slovensko vyrazí, musí dodržení 48hodinové lhůty prokázat příslušníkovi Policejního sboru při hraniční kontrole.

Covid-19 na Slovensku

Podle posledních informací je na Slovensku celkem zaznamenáno 1515 lidí s nákazou covid-19, za poslední den přibyly pouze dva nové případy. Celkem je vyléčeno již 1327 nakažených, pět lidí bylo vyléčeno za poslední den. Celkem na Slovensku zemřelo 28 lidí.

Koronavirus v Česku

Česko za úterý hlásí 48 nových potvrzených případů nákazy koronavirem, od začátku března tak testy odhalily 9052 nakažených. Jak uvádí ministerstvo zdravotnictví, v úterý na covid-19 nikdo nezemřel. Aktuálně je v ČR 2456 nemocných.

Největším ohniskem nákazy v současnosti i nadále zůstává Důl Darkov na Karvinsku, kde bylo odhaleno 201 nakažených zaměstnanců.

Jak uvádí ministerstvo zdravotnictví na svém webu, aktuálně se s nemocí potýká 2456 lidí, 154 z nich muselo být hospitalizováno v nemocnicích. Celkem se tak podařilo vyléčit již 6279 nakažených. Podle ministerstva v úterý nezemřel žádný nakažených, od začátku epidemie zemřelo 317 lidí na nemoc covid-19.