„Směr se nemá přizpůsobovat monstrům z kavárny. V tom se s Petrem nikdy neshodneme.“ Blaha od srdce k rozkolu ve straně

Ľuboš Blaha na začátku svého příspěvku na Facebooku uvedl, že rozumí tomu, proč spoustu lidí zklamalo to, jak se místopředseda Směru-SD Petr Pellegrini zachoval k Robertu Ficovi.

„Nepříjemně překvapil mnoho voličů Směru a oni mu to dají znát. Tak trochu mi to připomíná Rada Procházku – stačil jeden špatný mediální výstup a dopadl tvrdě na zem. Jak se říká – pýcha předchází pád,“ napsal poslanec za Směr-SD.

Robert Fico si to nezaslouží

Následně politik upozornil, že veřejná výzva pocházející z úst Pellegriniho nebyla spravedlivá, alespoň z toho důvodu, že Robert Fico je podle Blahy výjimečnou politickou osobností, která si zaslouží úctu.

„Můj postoj k Petrovi Pellegrinimu je politický, ne osobní. Od první chvíle stojím za Robertem Ficem a dobře to víte. Ano, i proto, že si zaslouží úctu za to, že slovenskou levici kdysi vyhrabal z popelu a dostal ji na výsluní. I proto, že je politickou osobností, jaká se rodí jednou za jednu generaci. Ve srovnání s ním působí šaškové jako Matovič jako hloupoučcí a nevyzrálí puberťáci. To musí uznat i jeho největší nepřítel,“ poznamenal Blaha.

Hlavní zásluhou Roberta Fica je podle něj to, že „ve vedení Směru byl vždy tím největším levičákem a vlastencem. Byl to on, kdo bojoval za minimální mzdu, za důchody, za zákoník práce, za odbory, za silnější stát“. Na rozdíl od Pellegrini si tak Blaha myslí, že nastal spíše správný čas na to, aby zabránil stranickému posunu k tzv. modernosti, respektive k posunu doprava, a ještě více stranu přiblížil k ideálům socialismu.

„Řeknu to narovinu, bez emocí – Peter Pellegrini je na můj vkus příliš liberální, příliš orientovaný na podnikatele, příliš euroatlantický. Reprezentuje centristické myšlenky a ano, i takové jsou v sociální demokracii dlouhodobě přítomné, vzpomeňte si například na Tonyho Blaira. Je to legitimní. Ale pro mě jako levičáka nepřijatelné. Naprosto nepřijatelné,“ podotýká Blaha s poznámkou, že si bez ohledu na politická přesvědčení Petera Pellegrini velmi váží jeho osobnosti, ale jako levicový politik očekává, že v čele levicové strany bude silný levičák.

„A lidsky očekávám, že se vnitrostranické sporné otázky nebudou řešit na tiskovce, ale na vnitřních fórech. To je celé,“ podotkl.

O mediální podpoře Pellegriniho

Podle Blahy také není divu, že se Pellegrini nyní těší oblibě ze strany liberálních médií.

„Chápu, že Petra hecují liberální média. Účelově píší, jak je Fico na odstřel a mažou Petrovi med pod nos. Jejich zájmem je rozbít Směr a doufají, že jim na to Peter skočí. Ve chvíli, kdy se jim to podaří, se na něj vrhnou a budou ho likvidovat stejně jako nás. Nyní je užitečný, pak ho zničí. Nevidí to jen slepý,“ poznamenal slovenský poslanec s varováním, že média nejsou objektivní, ale dělají jen to, co od nich chtějí oligarchové, kteří je vlastní.

„Nevím, jak vy, přátelé, ale já liberální média čtu proto, abych věděl, co má za lubem nepřítel – ne proto, aby určovala, co mám dělat já,“ dodal.

Ke kořenům popularity bývalého premiéra

Podle Blahy nejde vysoký výsledek Pellegrini ve volbách vnímat odtrženě od jeho stranické příslušnosti.

„A ruku na srdce – dostal by Peter tolik kroužků, i kdyby ho lidé nevnímali jako součást tandemu s Robertem Ficem a jeho prvenství nechápali jako rozhodnutí strany, které akceptovaly? Kdepak – on získal podporu, neboť reprezentoval kompaktní Směr. Byl to náš výsledek – ne jeho výsledek,“ zdůrazňuje.

Blaha trvá na tom, že naopak právě Robert Fico nikdy nezapomínal na význam kolektivu pro dosažení výsledku, zatímco u Pellegriniho je podle něj vidět častá tendence upřednostňování vlastního „já“.

Podle Blahy však existuje i jiný důvod, který se nejčastěji skloňuje, a sice, že má dotyčný větší koaliční potenciál a důvěryhodnější postavení mezi politiky.

„Ptám se – pro koho je ale ve skutečnosti důvěryhodnější? Pro korporátní Denník N? Pro Psycha Matoviče? Pro mafiána Kollára? Tohle má být měřítkem naší politiky? Co si o nás myslí pravičáci?“ ptá se.

Blaha je proto přesvědčen, že Směr-SD má především dbát na pracující lid, nikoliv na sluníčkářské kavárny. „Pokud má být nový Směr o tom, že se budeme přizpůsobovat těmto monstrům – tak ne, děkuji, nechci. A kvůli čemu by to bylo? Kvůli vládním židlím, na kterých nebudeme moci dělat svou politiku, protože – koaliční partner? Tohle má být výsledek toho úžasného koaličního potenciálu – koalice se zloději jako Kiska? No tak to ani za nic. V tomhle se s Peterem nikdy neshodneme,“ vysvětlil Blaha.

Směr potřebuje jednotu

Blaha však doufá, že si Pellegrini uvědomí, že „udělal velkou chybu a že diskuse bude ještě možná. Protože Směr potřebuje jednotu“.

Tím má na mysli právě něco, čemuž se říká soudružný vztah uvnitř jednoho týmu nebo pocit sounáležitosti. Vymítání přes kamery z vedení strany k tomu však podle Blahy nepatří.