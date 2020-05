Čaputová uvedla, co nám přinesla a ukázala koronakrize. Podle ní bychom se z toho měli poučit

Slovenská prezidenta Zuzana Čaputová se nejen na sociální síti dotkla toho, co nám přinesla koronavirová krize. Podle jejích slov sice naším světem otřásla, ale zároveň nám umožnila podívat se na svět jinýma očima.

Zuzana Čaputová na svém Facebooku například uvedla, že se díky krizi ukázalo, že když máme jako společnost stejný cíl, pak dokážeme velké věci. Podle slovenské hlavy státu tak lidé projevili velkou dávku soudržnosti, solidarity a disciplíny.

„Dokázali jsme velmi rychle zareagovat na hrozbu, velmi rychle jsme si uvědomili, že nejsme ohroženi pouze my, ale i naši blízcí. Uvědomili jsme si, že naše nemocnice hrozící nápor nemocných nemusí zvládnout. Byli jsme ochotni přijmout omezení a chovali jsme se opravdu příkladně. Musíme se však dívat dopředu a hledat v tom něco, co nám pomůže být lepšími a připravenějšími na všechny obtíže, které nás v budoucnu ještě mohou postihnout,“ napsala na svém Facebooku.

Podrobněji se však o tom, co lidem krize ukázala a co pozitivního si z ní podle jejího názoru můžeme odnést, rozpovídala v textu zveřejněném na portálu prezident.sk.

Krize má i své pozitivní stránky

Čaputová si myslí, že krize, která nás zastihla, má samozřejmě tragické dopady na zdraví a životy lidí, ale má i své pozitivní stránky.

„Krize naším světem otřásla a umožnila nám podívat se na svět jinak. Zastavit se, ztišit se a naplno prožít to málo, co nám po přijetí přísných opatření zůstalo – kontakt se svými nejbližšími,“ píše.

Díky krizi jsme si tak podleuvědomili i maličkosti, jako, že do obchodu nemusíme chodit tak často, a potvrdilo se, že pracovat se dá i z domu. „Uvědomili jsme si hodnotu blízkosti, sílu objetí, sociálního kontaktu,“ myslí si a dodává, že neví, co všechno si z toho nakonec odneseme, ale dostali jsme příležitost se nad tím zamyslet.

Podle prezidentky jsme se také více začali zajímat o přírodu, protože právě v ní jsme v době pandemie nacházeli útočiště. Proto bychom měli dbát na její větší ochranu. Stejně tak jsme začali více poslouchat vědce a experty, jelikož jejich rady a vědomosti nám pomohli v boji s neznámým virem.

„Už víme, co znamená samota a pocit vyloučení ze společnosti, když jsme zůstali zavření doma. Zažili jsme si něco, co zažívají tisíce seniorů na Slovensku každý den. Nezapomeňme na to a odnesme si z toho zkušenost, že důstojné stárnutí se týká každého z nás,“ upozornila na další věc.

Koronavirus nám dal také pocítit to, jak jsme slabí a pomohl nám si uvědomit, že jsme jen tak silní, jak silní jsou ti nejslabší mezi námi. Prezidentka také zmínila uzavřené hranice, které dle ní mnohým zkomplikovaly život. „Odnesme si z toho, na co se léta zapomíná. To, jak důležitá je svoboda pohybu bez hranic a připomeňme si, že ji máme díky Evropské unii a ochotě členských států spolupracovat,“ dodala.

Malichernost sporů vs. koronavirus

Dotkla se však také toho, že bychom krizi nezvládli bez lidí, kteří často nedostávají za svou práci adekvátní odměnu – tedy personálu nemocnic a zdravotnických zařízení, lékařů a lékařek a všech pracující ve službách, které nám v době krize zajišťovaly naše základní potřeby, ať už to byli prodavačky a prodavači v obchodech, lékárníci a lékárnice či mnozí další.

Podle Čaputové se ale v této nelehké situaci také ukázala malichernost některých sporů ve společnosti a politice.

„Viděli jsme, že zákeřný virus si nevybírá, jaké politické přesvědčení, orientaci, víru, pohlaví nebo národnost máme. Před ním jsme si všichni rovni a porazit velké hrozby můžeme jen spoluprácí, soudržností a nikoli rozdělováním se. Odnesme si tuto zkušenost i dál, protože teď před námi stojí další obrovské výzvy: ekonomická krize, rostoucí chudoba a nezaměstnanost. Zvládněme i krizi ekonomickou tak, jako jsme zvládli krizi zdravotní,“ podotkla.

Jako další se prezidenta rozpovídala o zkostnatělosti tamního školství: „Najednou se ukázalo, kolik věcí je možné z osnov vypustit, co všechno se dá zvládnout v online prostoru a co není až tak nutné, jak jsme si dosud mysleli, například známkování.“

Stejně tak jsme si zažili i nepružnost a nepřipravenost, ať už je to nedostatečná digitalizace nebo nepružnost státních institucí. „Odnesme si z toho to, že musíme klást větší důraz na digitalizaci, zefektivnění státu, ale i na přípravu krizových scénářů a krizového řízení,“ myslí si.

V neposlední řadě prezidentka zmínila i zdravotnictví a financování, ale také se dotkla toho, že již víme, že obavy o zranitelnosti ekonomiky příliš jednostranně orientované na automobilový průmysl byly opodstatněné.

„A to nejdůležitější, co nám krize ukázala, je, že bez obrovské angažovanosti lidí a ochoty pomáhat jeden druhému bychom to nezvládli. Mysleme na to vždy, když před námi budou stát další velké výzvy a držme spolu i nadále,“ napsala závěrem.