Blaha o brutálním zásahu policie v USA: Kdyby se to stalo v Rusku, tak by už chrlily žluč všechny neziskovky světa

Slovenský politik za Směr-SD Ľuboš Blaha se na svém Facebooku vyjádřil k tomu, co se právě teď odehrává v USA. Zaměřil se na nedávný incident v americkém městě Minneapolis, kde bělošský policista několik minut klečel na krku muži tmavé pleti, který se následně udusil. Tamní lidé se za smrt muže mstí a na místě tak dochází k velkým nepokojům.

Svět před pár dny obletěla hrůzná novinka, a sice, že v USA zemřel rukou policisty černoch George Floyd. Celý incident začal, když policie vyrazila zatknout muže, který se měl v tamní samoobsluze prokázat padělaným dokumentem totožnosti. Policisté muže našli opilého v jeho autě a dle jejich výpovědi se fyzicky bránil zatčení. Na internetu se pak objevilo video, na kterém je vidět, jak jeden zasahující policista klečí podezřelému několik minut na krku, přičemž nedbal ani na to, že mu přihlížející říkali, že jeho zákrok je přehnaný- Floyd navíc krvácel z nosu a policistům říkal, že nemůže dýchat. Prosil je přitom, aby ho nezabíjeli. Následně se přestal hýbat, a tak byli přivoláni záchranáři, kteří naložili jeho bezvládné tělo do sanitky. Muž však krátce po převozu do nemocnice zemřel.

​Na incident okamžitě reagovalo vedení minneapoliské policie, které na druhý den propustilo čtveřici příslušníků sboru, kteří byli u incidentu přítomni a tedy se na něm podíleli. Kromě toho se starosta Jacob Frey na sociální síti omluvil místní černošské komunitě se slovy, že „být černochem v USA by nemělo být rozsudkem smrti“.

Pravá tvář Ameriky...

Do ulic vyšli také místní lidé, a tak ve městě dochází k rabování, vandalismu, velkým škodám na majetku i k útokům. Demonstranti protestovali u policejní stanice, poblíž které přišel asi čtyřicetiletý černoch o život. Kromě toho lidé zapálili několik podniků a obchodů, a dokonce na policisty začali útočit kameny nebo slzným sprejem.

Celou věc nenechal bez povšimnutí ani slovenský politik Ľuboš Blaha. Ten využil svůj účet na Facebooku k tomu, aby lidem sdělil, co si o tom všem myslí.

„Lidé rabují město, všude krveprolití, chaos, policejní brutalita. Stát chce proti lidem nasadit armádu. Zatýkají novináře, nenávist graduje. Lidé z chudých ghet už mají všeho plné zuby, schyluje se k občanské válce. Tohle se děje právě teď,“ uvádí.

Podotýká však, že k tomu nedochází ani v Afghánistánu, ani v Jižním Súdánu, ani v Sýrii, ale v USA. „Slavná svoboda a demokracie. Slavný liberální kapitalismus. Tleskám,“ dodává.

„Jeden z nejbohatších států světa a miliony lidí žijí v ghettech a slumech jako někde v Africe. Jeden z nejbohatších států světa a do některých čtvrtí nemůžete ani vejít, protože odtud nevyjdete živý. Barbarství, policejní teror, rasismus a šílená nerovnost,“ tak popisuje Blaha USA.

Blaha: Tohle je ten americký sen?

Následně se vyjádřil k tomu, jak on doopravdy USA vidí. Píše, že jde o jednu z nejbohatších zemí světa, která po celém světě vede už desetiletí války, aby se mohli mít dobře, ale i tak v ní 40 milionů lidí žije v chudobě. Dodává, že v této bohaté zemi světa stále lidé umírají na banální nemoci, neboť nemají zdravotní pojištění.

Vzhledem k výše uvedenému tak Blaha uvádí, ať Američané laskavě nepoučují celý svět o lidských právech.

„U nás policisté nevraždí lidi na ulici za přestupek. Tohle je ten americký sen, Bridget?“ ptá se.

Dále Blaha nastiňuje, jak by se mohlo dále postupovat: „Co takhle si předvolat americkou velvyslankyni, ctěný pane ministře Korčoku, a požadovat vysvětlení, proč policisté zabíjejí lidi a zavírají novináře? Co takhle jim vytknout porušování lidských práv? Co takhle jim připomenout jejich rasismus a bordel v zemi?“

Pak ale uvádí, že slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok stejně nakonec půjde za prezidentkou Zuzanou Čaputovou, kterou označuje „Bridget“, a zeptá se jí, co smí nebo nesmí říct. „A ještě při tom i poklekne, hrdina,“ dodává.

„Kdyby tohle udělali v Rusku...“

V závěru svého příspěvku pak politik podotýká, že kdyby se něco takového stalo v Rusku, tak už tady chrlí žluč všechny liberální neziskovky světa. „A Korčok by vykřikoval, jak nehorázně se tam porušují lidská práva,“ míní.

„Když demonstranti plenili Hongkong, Amerika jim tleskala. A varovala Peking, aby nezasahoval. Ale dnes budou na demonstranty posílat armádu, zatýkat novináře, porušovat práva – ale to nevadí, vždyť to je Amerika, ta může všechno,“ píše závěrem Blaha a ptá se, zda tohle má byt ten „velký vzor“.