Harabin: Je důležité, aby naše děti věděli, jak Anglosasové připravovali Hitlera na konečné zničení Slovanů

Slovenský soudce a předseda politické strany Vlast Štefan Harabin na sociální síti upozornil na to, že je potřeba, aby lidé věděli, jak to doopravdy bylo s druhou světovou válkou. Konkrétně zmiňuje roli Rudé armády a připomíná také, že by všichni měli vědět, jak Anglosasové připravovali Hitlera na konečné zničení Slovanů. Na co dalšího poukázal?