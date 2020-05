Přes území Slovenska dojde k přesunu vojenské techniky

V období od 1. do 7. června jsou naplánovány přesuny vojenské techniky přes území Slovenské republiky. S takovou informací přišlo slovenské ministerstvo obrany, kterou zveřejnilo na svém profilu na sociální síti.

Podle příspěvku, který informoval občany o plánovaných přesunech techniky, se má jednat o přesuny chorvatských vojáků a techniky.

„Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvatele Slovenska, že od 1. do 7. června 2020 jsou přes území Slovenska plánované silniční přesuny spojeneckých ozbrojených sil. Konkrétně půjde o přesuny chorvatských vojáků a techniky ve dnech 2. června 2020 a 5. až 6. června 2020 z Chorvatska do Polska a z Polska do Chorvatska v rámci rotace a s průvodem vojenské policie,“ uvedlo ministerstvo.

Dodávají, že jde o plánované přesuny, které byly schváleny ve smyslu opatření Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenska.

„V období od 1. do 7. června 2020 se uskuteční také silniční přesuny techniky Ozbrojených sil SR na trase Martin – Sučany a zpět a Prešov – Poprad a zpět,“ dodali.

Dodání houfnic Zuzana 2 se opozdí

„Vzhledem k tomu, že uvedený dodatek je aktuálně ve stádiu zpracování návrhu, v rámci dodání ještě může dojít ke změně termínů a počtu kusů,“ uvedla mluvčí slovenského ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Ministerstvo obrany Slovenské republiky před nedávnem informovalo , že dodání prvních čtyř kusů samohybných kanónových houfnic Zuzana 2 se opozdí. Důvodem je vliv pandemie onemocnění covid-19 na výrobu a dodání komponentů ze strany subdodavatelů. Podle předběžného návrhu harmonogramu by měla firma dodat prvních pět kusů houfnic do 15. prosince tohoto roku, dalších 12 nejpozději za rok poté a posledních osm do 15. prosince 2022.

Dodejme, že nákup 25 dělostřeleckých zbraňových systémů 155 mm ShKH Zuzana 2 schválila vláda v roce 2018 během působení ministra obrany Petera Gajdoše. Houfnice jsou produktem slovenského obranného průmyslu. Náklady na dodávky by neměly překročit objem 175 milionů eur s DPH. První čtyři kusy se měly původně dodat v červnu tohoto roku.

Druhá generace houfnic Zuzana doplní 16 kusů houfnic 2000 Zuzana, které armáda nakoupila v letech 1998 až 2000. Samohybná kanónová houfnice Zuzana 2 je autonomní dělostřelecký zbraňový systém se samočinným nabíjením.