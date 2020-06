Hrnko poukázal na rasistické kroky ministryně kultury ve vztahu ke Slovákům. „Sluničkářská vláda odborníků,“ zuří občané

Hrnko ostře zkritizoval postoj Milanové ke kulturní instituci Matica slovenská. „Jedna z hlavních představitelek rasismu na Slovensku, která se řízením slepého osudu stala (bohužel) ministryní kultury Slovenské republiky, dokázala, že její odpor není namířen jen proti Romům. Zdá se, že má své ostny i proti vlastnímu národu,“ napsal Hrnko na své facebookové stránce.

Připomněl, že Milanová „stroze odmítla“ návrh předsedy Národní rady SR Borise Kollára, aby Matica slovenská byla ze státu lépe financovaná.

„Nuže, dožili jsme se situace, že nekulturní ministr kultury se hned projeví svým vztahem k nejstarší a nejvýznamnější kulturní instituci Slováků, k Matici slovenské,“ dodal k tomu.

„Paní ministryně se tímto odmítavým způsobem ve vztahu ke Slovákům a slovenskému národu naplno projevila už ve vládním prohlášení. V něm se sice mluví o podpoře kultury národnostních menšin, ale ani slůvka se tam nemluví o podpoře národní kultury. Jak je vidět, nejde jen o pojmovou nevzdělanost paní Milanové, ale o koncepci. Nahradit pojem národní kultura pojmem státní kultura je syrovým pohrdáním slovenským národem. Státní může být tak nanejvýš kulturní politika, ale kultura sama svým založením je národní, resp. národnostní,“ poukázal Hrnko.

Ministryně podle něj má pochopení pro kulturu příslušníků národnostních menšin, ale pochopení pro slovenskou národní kulturu nemá. „Její postoj k Matici slovenské je jen smutným svědectvím její rasistické povahy,“ dodal.

Hrnko také připomenul Milanové, že by měla byt instituci vděčná. „Paní Milanová o sobě říká, že je historička. Chtěl bych jí tedy připomenout, že jen díky práci tisícovek oduševnělých Matičiarů máme dnes Slovenskou republiku i její ministerstvo kultury. Bez těchto Matičiarů, kteří bojovali za slovenskou věc i v těch nejtvrdších časech národního útlaku, by se ani náhodou – jako nyní – nestala ministryní. Vršit se tedy na instituci, jejíž minulost jí zajistila místo na zadním sedadle luxusního vozidla, je proto výsostně neuctivé!“ zlobil se Hrnko.

„Já se jen divím artistovi z TT, který si každé ráno určitě zpívá píseň Cikánský baron jsem já ..., že trpí ve své vládě takového otevřeného rasistu! Ale když se tak podívám na některé členy jeho vlády, tak se mi zdá, že na jejich jmenování měl asi takový vliv jako já na oběžné dráhy planet sluneční soustavy. Vždyť co, i tak se dá!“ podotkl.

Výrok slovenského politika a historika vyvolal bouřlivou diskusi. Uživatelé vyjádřili souhlas s autorem a zkritizovali postoj Natálie Milanové ke slovenské kulturní instituci.

„To není jen o Milanové, takových postaviček jsou na Slovensku tuny. To je celkově o nedostatku historického a národního povědomí Slováků. Na Milanovou zůstalo ministerstvo kultury jen proto, že o něj nikdo nejevil zájem. To je dnešní doba – ekonomika vládne, kultura je na posledním místě! Pak se divíme, jaké vztahy jsou ve společnosti, jaká bezohlednost ... Toto je společnost postavená na hlavu, samozřejmě vinné jsou za to i předešlé garnitury, ale ze strany Směru či SNS alespoň nějaký zájem o národní kulturu jsem viděl. Nyní tu máme nekulturní, lokajskou vládu... Boris Kollár je světlá výjimka,“ poznamenal v komentářích uživatel Ladislav Kováčik. „Smutné na tomto příspěvku je to, že je pravdivý,“ dodal Jozef Šamaj.