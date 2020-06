„Může se rozhodovat jako sultán.“ Pellegrini o fascinaci Matoviče nouzovým stavem. Přijde pandemie nezaměstnanosti?

„Chci se zeptat, kdy a podle jakého ukazatele chce Igor Matovič držet nouzový stav. Je zřejmé, že tato opatření jsou brzdou oživování ekonomiky, které napáchají velké škody,“ zkritizoval svého nástupce na brífinku bývalý premiér.

Pokud tak Matovič neučiní, Pellegrini je připraven podat stížnost k Ústavnímu soudu.

Místopředseda slovenského parlamentu zopakoval, že zemi hrozí pandemie nezaměstnanosti a ekonomická chudoba.

„Matoviče nouzový stav fascinuje, protože v takovém případě nemusí dodržovat všechna demokratická pravidla, ale může se rozhodovat jako sultán v nějakém sultanátu,“ přišel s přirovnáním expremiér.

„Skoro neústavní řízení“

Pokud premiér nepřijme tuto výzvu, Pellegrini věří, že nouzový stav po 90 dnech skončí. V případě, že by ho chtěl premiér znovu prodloužit, Pellegrini by uvažoval, že se obrátí na prezidentku Zuzanu Čaputovou, která by podle něj mohla ovlivnit Matoviče, aby nepokračoval v tomto „skoro neústavním řízení“.

Pokud se to nepodaří, je zde podle něj prostor pro další podání na Ústavní soud. Připomněl přitom, že v začátcích měl nouzový stav své opodstatnění.

Expremiér upozornil také na to, že rozhodnutí přijímají nikým nevolené orgány, které nemají oporu v zákonech ani Ústavě.

„Ústava SR nezná komisí ani permanentní nebo nevím jaké krizové štáby. Netušíme, kdo a jakým způsobem a na základě jakých kritérií byl do nich jmenován,“ podotkl Pellegrini.

Rozhoduje podle něj vždy vláda, která má převzít zodpovědnost.

Význam zákazu

Místopředseda parlamentu upozornil také na to, že zákaz shromažďování zavedli před Velikonocemi, ale časově ho neomezili. Žádá proto premiéra, aby zákaz zrušil.

„Protože se to jeví jako vaše snaha zabránit komukoliv, kdo nesouhlasí s vaší politikou a chce to projevit buď protestem, nebo nějakým jiným shromážděním. Vy se takovýmto způsobem bráníte a lidem zakazujete projevení jejich vlastního názoru,“ dodal.

Pellegrini nesouhlasí s tím, aby se opatření prodlužovala pro obavy z druhé vlny pandemie.

„Svolání vlády je otázka maximálně 24 hodin. Když druhá vlna přijde a Slovensko bude muset na ni reagovat, bude dostatek důvodů a času, aby se vláda sešla a o případném vyhlášení krizové situace, nouzového stavu nebo dalších opatření rozhodla následně,“ konstatoval.

Na vystoupení premiéra zareagovali sledující.

„Konečně mu někdo naložil. Má 28 úmrtí, šíří poplašné správy. Je to egocentrik. Drží nouzový stav nezákonně. Kašle na ekonomiku,“ zkritizovala Matoviče Milada Trhacová.

„Super. Už bylo dost omezování. Lidé nebudou mít z čeho žít. No bojím se, že on si nedá diktovat ani radit... Velký egoista,“ udělala poznámku o současném premiérovi Daniela Gerliciová.