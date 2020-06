„Slovenští novináři a aktivisté mlčí o nepokojích v USA.“ Chmelár se ostře vyjádřil a poukázal na děsivé pokrytectví

„Slyšíte to ticho? Doposud jsem nečetl žádnou analýzu dramatických událostí v USA z pera slovenského novináře, a i naši lidskoprávní aktivisté jako by ztratili názor. Ať se líbí, můj článek,“ napsal Chmelár na Facebooku a přiložil odkaz.

Autor ve svém textu zkritizoval ministra zahraničních věcí SR Ivana Korčoka, který několik dní nekomentoval násilné protesty v USA. „Když šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok po pěti dnech zareagoval na zavraždění neozbrojeného, ​​spoutaného a ležícího Afroameričana v americkém Minneapolis, které přerostlo do největších masových protestů od roku 1968, málokdo uvěřil v upřímnost jeho slov,“ napsal Chmelár.

„Jsem šokován... přišel o život americký občan,“ řekl slovenský ministr.

„Tato věta vystihuje mentální svět pana ministra víc, než by si přál. Korčok odmítl nazvat smrt mladého muže vraždou, ačkoliv ta byla ze zveřejněného videa a vyšetřování v té době už dávno jasná. Není náhodné ani to, že ho trápila smrt ‚amerického občana`, ne člověka,“ poukázal analytik a připomněl podobný incident, ke kterému došlo v Izraeli, ale na který Korčok vůbec nereagoval. „O pár dní později izraelští policisté zastřelili zblízka 32letého neozbrojeného autistického Palestince, který nepředstavoval žádné nebezpečí. Ivan Korčok se však o incidentu ani nezmínil,“ uvedl.

„Nelze uvěřit ani v upřímnost jeho slov, že ho smrt Afroameričana šokovala. Jako bývalý velvyslanec v USA velmi dobře ví, že ve Spojených státech zabijí policisté ročně stovky lidí,“ pokračoval Chmelár.

„Je to tedy dlouhodobý problém. Říci za této situace to, co Korčok, že ‚věří v schopnost amerických institucí vypořádat se s pnutím ve společnosti` je výsměchem do tváře celé americké společnosti, fanatickou vírou v nemocnou imperiální velmoc, kterou si ministr v programovém prohlášení vlády tvrdošíjně prosadil jako ‚strategického partnera` na úkor evropských spojenců. Americké instituce, ke kterým Korčok tak vzhlíží, už dávno totálně selhaly, a to i při zabezpečení základních potřeb obyvatelstva,“ podotkl.

Šířící nepokoje v USA podle Chmelára odhalily „hluboké rozpory americké společnosti“. „Dokážou vyslat rakety na oběžnou dráhu a vrážet stovky miliard do zbrojení, ale nedokážou zajistit vlastním občanům ani základní zdravotní péči a sociální zabezpečení pro všechny. Ukázalo se, že liberální posedlost symboly, podle které stačí na nejvyšší posty dosadit černocha nebo ženu, se ukazuje jako naivní a nedostačující,” konstatoval.

Analytik nenechal ve stínu ani policejní brutalitu na Slovensku. „Vzpomeňme si na umučeného Karola Sendreie na policejní stanici v Jelšavě. 51letý Rom připoután k radiátoru utržil během 10hodinového mučení nespočet ran. Tři policisté ho bili, skákali po jeho těle a dokopali ho na smrt…Vzpomeňme si však i policejní brutalitu v Moldavě nad Bodvou, Vrbnici, Zborově či Milhosti,“ uvedl Chmelár s tím, že například ve Vrbnici se pohnulo vyšetřování „neoprávněného policejního násilí“ až po jeho zásahu. „Jsem osadu demonstrativně navštívil a přinesl traumatizovaným dětem šaty na znak solidarity s nespravedlivě zbitými Romy. Do té doby se jich nezastal téměř nikdo a policisté v čele s ministrem vnitra tvrdili, že si vymýšlejí,“ uvedl.

„Řekněme si pravdu: mnozí z těch, kteří dnes moralizují nad ‚americkým imperialismem` a terorem, před několika lety podporovali dnes již vyvrácenou Kaliňákovou lež, že policisté postupovali v souladu se zákonem. A stejně mnozí z těch, kteří zneužívají současné nepokoje na šovinistické útoky vůči Američanům jako takovým s pokryteckou vsuvkou, že ‚u nás policisté nevraždí lidi za přestupek`, ať si vzpomenou na Karla Sendreie,“ dodal.

„Vím, našim domácím rasistům se tato slova těžko poslouchají. Neboť v jednom podstatném jsou americké protesty poučné a s našimi reakcemi nesrovnatelné. Američané pochopili, na koho obrátit svůj hněv: na nereformovatelný systém. Spojili se lidé všech barev pleti, aby společně demonstrovali proti strukturálnímu násilí, které vytváří kapitalismus,“ pokračoval Chmelár.

„Když jsem před lety vedl protestní pochody před sídla slovenských finančních skupin, neviděl jsem v davu ani neonacisty, ani rasisty. Protože náckové si na mocné netroufnou. Jsou vždy připraveni kopnout si do nejslabších, ale vůči těm, kteří drží v rukou skutečnou moc, si nedovolí. Pochopit, že kdyby Romové kradli dřevo už od druhohor, nenaloupili by toho tolik, co bílé límečky za pár let, pochopit, že příčinou kriminality, nezaměstnanosti, nevzdělanosti a špatných hygienických podmínek vyloučených skupin obyvatelstva - bez ohledu na to, zda se nacházejí v indických slumech, afroamerických ghettech, jihoamerických rezervacích či romských osadách - je generační chudoba a nepředstavitelná bída, z níž se nedá dostat bez pomoci většinové společnosti, je prvním krokem k odstranění nespravedlnosti a strukturálního násilí současného světa,“ podotkl.