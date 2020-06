„Většina lidí na Slovensku by schválila sankce vůči USA.“ Blaha poukázal, na co USA nemají právo a vysvětlil proč

„Posílám dopis americké velvyslankyni. Roky nás tu Američané poučují o lidských právech - ať se podívají na sebe. To, co se aktuálně děje v USA, je neuvěřitelné!“ napsal na úvod svého příspěvku Blaha.

Zdůraznil, že původně jí to chtěl poslat v angličtině, ale není třeba.

„Pravidelně dostávám telefonáty od diplomatů, že americká ambasáda si stěžuje na moje příspěvky a přitom jsou všechny v slovenštině. Zjevně si to všechno překládají,“ stojí v komentáři politika.

„Tak ať si přeloží i tento dopis, v němž slušně, ale rázně protestuji proti porušování lidských práv ve Spojených státech amerických,“ prohlásil slovenský politik.

Z textu zmíněného dopisu vyplývá, že Blaha vyjadřuje své hluboké znepokojení nad porušováním lidských práv v USA.

„Brutální vražda v Minneapolisu, které se dopustil policista na nevinném člověku, otřásla nejen Vaší zemí, ale i našimi občany na Slovensku. Jsme zděšeni z policejního násilí, pronásledování novinářů a masového chaosu, který v současnosti zaplavil Spojené státy americké,“ stojí v dopise.

Proč kritika?

Blaha nechápe, proč vzhledem k tomu, co se na území USA děje, právě Spojené státy mají odvahu kritizovat jiné za porušování lidských práv.

„Nedávno jsem si přečetl, jak USA hodnotí stav lidských práv na Slovensku. Ve Vaší zprávě o lidských právech se mimo jiné Vaše ministerstvo dopouští těžké demagogie, když mě jako poslance NR SR obviňuje z antisemitismu, a to jen proto, že jsem si dovolil kritizovat Vašeho zaměstnance Aarona Singletteryho za jeho arogantní rusofobní dopis, který mi adresoval jako vedoucímu stálé delegace NR SR v Parlamentním shromáždění Rady Evropy,“ adresuje svůj nesouhlas nejvyšší představitelce USA na Slovensku Blaha.

Blaha považuje toto obvinění za urážku a žádá o omluvu, protože nikdy necítil ani náznak nenávisti vůči jakémukoliv národu či etniku.

„Zároveň Vás žádám, abyste přestali poučovat o lidských právech naši suverénní republiku a raději se starali o to, aby ve vaší zemi policisté nevraždili lidí, vláda neposílala na protestující armádu a aby se nezavíraly novináři. Vy jste ti poslední, kteří nám Slovákům mohou cokoliv vyčítat.

Podívejte se, co dělají Vaši policisté a potom jiných poučujte o rasismu,“ adresoval výzvu americké velvyslankyni Blaha.

Drastické sociální podmínky

Rovněž se Blaha věnuje osobnosti amerického lídra. Domnívá se, že současný prezident USA je jen symptomem nemoci, za kterou označuje oligarchický systém.

„Liberální tisk u nás na Slovensku chce navodit dojem, že za všechno zlé, co se děje v USA, může prezident Donald Trump. Jakoby jeho výměna změnila oligarchickou a rasistickou podstatu americké společnosti. Problém je však daleko hlubší,“ píše poslanec NR SR.

Podle Blahy, ve skutečnosti to nebyl Trump, kdo vymyslel ghetta, ve kterých zahnívají chudé komunity, nebyl to on, kdo vytvořil z USA jednu z nejnerovnejších společností na světě a uvrhl 40 milionů lidí v USA do chudoby.

Blaha zdůrazňuje, že oligarchický systém USA znemožňuje naplnění sociálních práv velké části amerického obyvatelstva a vytváří takové drastické sociální podmínky, že není vůbec překvapením, že lidé v USA se bouří.

Autor vyzývá USA, aby se stát staral o sociální práva běžných Američanů místo toho, aby vedl války po celém světě.

„My na Slovensku více nemůžeme mlčet. Ministr zahraničních věcí SR Ivan Korčok Vám to nikdy neřekne, protože mu to jeho mentalita svědomitého úředníka, myslícího pouze na svou kariéru, nikdy nedovolí,“ uvedl Blaha.

Ukazujete prstem na Ruskou federaci?

Blaha se obrací na USA s pobouřením, že tento stát rád poučuje jiné národy o lidských právech.

„Ukazujete prstem na Ruskou federaci a zavádíte sankce. Vyhrožujete Čínské lidové republice. Zavraždili jste íránského generála. Vedli jste útočnou válku v Iráku a bombardovali suverénní Jugoslávii. Pořádáte převraty ve Venezuele a snažíte se vyhladovět Kubu. Jen proto, že tyto země jdou svou vlastní cestou,“ připomněl slovenský politik.

Blaha se zajímá o to, jak by se Spojeným státům americkým líbilo, kdyby na základě brutálních událostí v USA, by se mezinárodní komunita rozhodla uvalit sankce vůči této velmoci za porušování lidských práv.

„Bylo by to oprávněné a jsem přesvědčen, že kdybychom takovou otázku položili lidem na Slovensku v referendu, většina by schválila sankce vůči USA,“ podotkl Blaha.